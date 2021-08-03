https://ria.ru/20210803/smerch-1744113019.html
Климатолог назвал причину смерча в Тверской области
Климатолог назвал причину смерча в Тверской области - РИА Новости, 03.08.2021
Климатолог назвал причину смерча в Тверской области
Холодный фронт стал причиной возникновения смерча в Тверской области, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:37
2021-08-03T10:37
2021-08-03T14:01
происшествия
белоруссия
тверская область
москва
российская академия наук
александр чернокульский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744127772_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4b96717ad5c07b707c96e0f1bb216f9d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Холодный фронт стал причиной возникновения смерча в Тверской области, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.В Тверской области из-за смерча погибли три человека, в том числе ребенок. Днем в Андреаполе (Тверская область) скорость ветра во время грозы достигала 25 метров в секунду. Упало более 90 деревьев, пострадали кровли 65 жилых домов."Проходил холодный фронт. На самом деле он был и в Белоруссии. Было видно формирование конвективных кластеров (вихрей в атмосфере - ред.) на холодном фронте. Прошлым вечером в Москве тоже была сильная гроза и дождь. Это тоже следствие прохождения фронта", - сказал Чернокульский.Климатолог отметил, что, скорее всего, был не один смерч, а вспышка смерчей, но подсчитать точное количество смерчей можно будет позже на основе космических снимков. По предварительной оценке ученого, интенсивность смерча вряд ли получит оценку выше второй категории. Скорость ветра достигала 50-70 метров в секунду, добавил он.
https://ria.ru/20210715/smerch-1741384028.html
белоруссия
тверская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Разрушения после урагана на Селигере
Жители тверской деревни Картунь на Селигере рассказали РИА Новости, что вчерашний смерч поднимал в воздух дома, как в "Волшебнике Изумрудного города"
"Происходящее напоминало фильм-катастрофу: мимо проносились куски железа, шифера, деревья. В какой-то момент мы бросились на пол, потому что крыша бани с бешеной скоростью летела в сторону окна"
"Домик соседей, в котором было 4 человека, подняло на воздух, как фургончик Элли из ‘Волшебника Изумрудного города’, и перевернуло. Сейчас одна женщина в реанимации в Твери"
Собеседница рассказал еще, как смерч пронес по деревне 200-килограммовый катер и бросил его на другую сторону залива.
2021-08-03T10:37
true
PT1M22S
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744127772_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f39a759b963df289befbeddb94593c4d.jpg
Кадры урагана в Тверской области
В Тверской области из-за урагана погибли три человека, еще восемь пострадали, заявили РИА Новости в региональном главке МЧС.
2021-08-03T10:37
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белоруссия, тверская область, москва, российская академия наук, александр чернокульский
10:37 03.08.2021 (обновлено: 14:01 03.08.2021)
Климатолог назвал причину смерча в Тверской области
Климатолог Чернокульский назвал холодный фронт причиной возникновения смерча в Тверской области