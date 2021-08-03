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"Белорусский дом на Украине" заявил, что за его главой велась слежка

"Белорусский дом на Украине" заявил, что за его главой велась слежка - РИА Новости, 03.08.2021

"Белорусский дом на Украине" заявил, что за его главой велась слежка

Сообщество взаимопомощи белорусов "Белорусский дом на Украине" (БДУ) заявило, что за их главой Виталием Шишовым, который был найден мертвым в Киеве, велась... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:30

2021-08-03T10:30

2021-08-03T10:37

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украина

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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Сообщество взаимопомощи белорусов "Белорусский дом на Украине" (БДУ) заявило, что за их главой Виталием Шишовым, который был найден мертвым в Киеве, велась слежка, и обвинил Минск в причастности к его "ликвидации".В понедельник "Белорусский дом на Украине" заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден мертвым в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид."За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ (Республике Беларусь – ред.) о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", - говорится в сообщении в Telegram-канале сообщества.По данным украинского минюста, "Белорусский дом на Украине" зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте "дома" указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам "и всем пострадавшим" от белорусских властей.

https://ria.ru/20201023/krym-1581286930.html

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в мире, происшествия, украина, киев, белоруссия