https://ria.ru/20210803/shokolad-1744159466.html

Названы заболевания, к которым может привести употребление шоколада

Названы заболевания, к которым может привести употребление шоколада - РИА Новости, 03.08.2021

Названы заболевания, к которым может привести употребление шоколада

Частое употребление шоколада значительно увеличивает риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, некоторых видов онкологии и диабета. Об этом пишет РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:18

2021-08-03T14:18

2021-08-03T14:18

великобритания

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Частое употребление шоколада значительно увеличивает риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, некоторых видов онкологии и диабета. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на заявление Британского фонда сердца.По мнению специалистов, опасность этого лакомства заключается в высоком содержании сахара и насыщенных жиров. Врачи предупреждают, что эти ингридиенты могут быть чрезвычайном опасными в большом количестве.Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется съедать не более 56 граммов шоколада ежедневно, а также при его выборе отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием какао и минимальным процентом опасных элементов.В то же время ряд специалистов указывает на пользу шоколада для организма. Ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор ранее пришли к выводу, что этот продукт может улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. Исследователи выяснили, что у людей, принимавших в пищу эту сладость хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на восемь процентов ниже, чем у остальных. При этом они напомнили о необходимости употреблять шоколад в разумных количествах.

https://rsport.ria.ru/20210513/shokolad-1732112265.html

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2021

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великобритания, здоровье - общество