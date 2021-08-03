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Названы заболевания, к которым может привести употребление шоколада
Названы заболевания, к которым может привести употребление шоколада - РИА Новости, 03.08.2021
Названы заболевания, к которым может привести употребление шоколада
Частое употребление шоколада значительно увеличивает риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, некоторых видов онкологии и диабета. Об этом пишет РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:18
2021-08-03T14:18
великобритания
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Частое употребление шоколада значительно увеличивает риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, некоторых видов онкологии и диабета. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на заявление Британского фонда сердца.По мнению специалистов, опасность этого лакомства заключается в высоком содержании сахара и насыщенных жиров. Врачи предупреждают, что эти ингридиенты могут быть чрезвычайном опасными в большом количестве.Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется съедать не более 56 граммов шоколада ежедневно, а также при его выборе отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием какао и минимальным процентом опасных элементов.В то же время ряд специалистов указывает на пользу шоколада для организма. Ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор ранее пришли к выводу, что этот продукт может улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. Исследователи выяснили, что у людей, принимавших в пищу эту сладость хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на восемь процентов ниже, чем у остальных. При этом они напомнили о необходимости употреблять шоколад в разумных количествах.
https://rsport.ria.ru/20210513/shokolad-1732112265.html
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великобритания, здоровье - общество
14:18 03.08.2021
 
Названы заболевания, к которым может привести употребление шоколада

Daily Express: злоупотребление шоколадом значительно увеличивает риск возникновения болезней сердца

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Частое употребление шоколада значительно увеличивает риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, некоторых видов онкологии и диабета. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на заявление Британского фонда сердца.
По мнению специалистов, опасность этого лакомства заключается в высоком содержании сахара и насыщенных жиров. Врачи предупреждают, что эти ингридиенты могут быть чрезвычайном опасными в большом количестве.
Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется съедать не более 56 граммов шоколада ежедневно, а также при его выборе отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием какао и минимальным процентом опасных элементов.
В то же время ряд специалистов указывает на пользу шоколада для организма. Ученые из американского Медицинского колледжа Бейлор ранее пришли к выводу, что этот продукт может улучшать работу сердечно-сосудистой системы человека. Исследователи выяснили, что у людей, принимавших в пищу эту сладость хотя бы раз в неделю, риск развития ишемической болезни сердца был на восемь процентов ниже, чем у остальных. При этом они напомнили о необходимости употреблять шоколад в разумных количествах.
Шоколад - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 12:50ЗОЖ
Что произойдет с организмом, если есть шоколад каждый день
 
ВеликобританияЗдоровье - Общество
 
 
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