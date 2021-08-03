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Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора - РИА Новости, 03.08.2021
Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
Родителям при выборе репетитора стоит внимательно изучить его портфолио, в том числе результаты и отзывы предыдущих учеников, а также пообщаться с ним вместе с... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T05:09
2021-08-03T05:09
общество
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Родителям при выборе репетитора стоит внимательно изучить его портфолио, в том числе результаты и отзывы предыдущих учеников, а также пообщаться с ним вместе с ребенком - хороший преподаватель умеет находить общий язык с учениками, рассказали РИА Новости в компании "СберУслуги".Начиная поиски репетитора, стоит поставить для себя конкретную цель частных уроков, например сдача выпускных экзаменов, желание более глубоко погрузиться или подтянуть предмет. У каждого репетитора разные подходы к преподаванию, в зависимости от цели, которую перед собой ставит ученик - формулируйте понятные и достижимые цели, которые соответствуют возрасту и подготовке."Если цель ученика - успешно сдать выпускные экзамены, обязательно обращайте внимание на портфолио: сколько учеников занималось, на какие баллы они сдали экзамены, читайте отзывы предыдущих учеников, довольны ли они результатом и подходом к обучению", - говорят эксперты. Они добавили, что также у репетитора должны быть соответствующие компетенции: он должен хорошо разбираться в своем предмете, иметь высшее образование и понятно преподносить информацию.Перед тем как сделать выбор, стоит лично пообщаться со специалистом и задать все интересующие вопросы: про опыт работы, подходы к обучению и даже личную мотивацию. "Важно, чтобы ученику было комфортно с преподавателем, он не должен чувствовать скованности или бояться задавать вопросы. Хороший преподаватель умеет находить общий язык с учениками и использовать аналогии, которые помогают понять предмет и сделать его интереснее", - советуют в компании.Хороший репетитор составит индивидуальную программу обучения, но сначала оценит знания предмета и уточнит цели ученика, указывают специалисты. Грамотный преподаватель следит за успеваемостью ученика и корректирует учебный план в зависимости от его успехов."Репетитор должен уметь давать подробную обратную связь как ученику, так и его родителям: рассказывать про успехи, сильные стороны, а также указывать на те темы, над которыми еще стоит поработать. Педагогу важно поддерживать открытый диалог и отвечать на встречные вопросы родителей и самого ученика", - заключили в компании.
https://sn.ria.ru/20210727/repetitor-1743044503.html
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общество, россия
05:09 03.08.2021
 
Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора

В "СберУслугах" рассказали, как правильно выбрать репетитора

© Depositphotos / WavebreakmediaРепетитор
Репетитор - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Родителям при выборе репетитора стоит внимательно изучить его портфолио, в том числе результаты и отзывы предыдущих учеников, а также пообщаться с ним вместе с ребенком - хороший преподаватель умеет находить общий язык с учениками, рассказали РИА Новости в компании "СберУслуги".
Начиная поиски репетитора, стоит поставить для себя конкретную цель частных уроков, например сдача выпускных экзаменов, желание более глубоко погрузиться или подтянуть предмет. У каждого репетитора разные подходы к преподаванию, в зависимости от цели, которую перед собой ставит ученик - формулируйте понятные и достижимые цели, которые соответствуют возрасту и подготовке.
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"Если цель ученика - успешно сдать выпускные экзамены, обязательно обращайте внимание на портфолио: сколько учеников занималось, на какие баллы они сдали экзамены, читайте отзывы предыдущих учеников, довольны ли они результатом и подходом к обучению", - говорят эксперты. Они добавили, что также у репетитора должны быть соответствующие компетенции: он должен хорошо разбираться в своем предмете, иметь высшее образование и понятно преподносить информацию.
Перед тем как сделать выбор, стоит лично пообщаться со специалистом и задать все интересующие вопросы: про опыт работы, подходы к обучению и даже личную мотивацию. "Важно, чтобы ученику было комфортно с преподавателем, он не должен чувствовать скованности или бояться задавать вопросы. Хороший преподаватель умеет находить общий язык с учениками и использовать аналогии, которые помогают понять предмет и сделать его интереснее", - советуют в компании.
Хороший репетитор составит индивидуальную программу обучения, но сначала оценит знания предмета и уточнит цели ученика, указывают специалисты. Грамотный преподаватель следит за успеваемостью ученика и корректирует учебный план в зависимости от его успехов.
"Репетитор должен уметь давать подробную обратную связь как ученику, так и его родителям: рассказывать про успехи, сильные стороны, а также указывать на те темы, над которыми еще стоит поработать. Педагогу важно поддерживать открытый диалог и отвечать на встречные вопросы родителей и самого ученика", - заключили в компании.
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