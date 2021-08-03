Самолеты МЧС и Минобороны не могут вылететь на пожары в Якутии из-за дыма

ЯКУТСК, 3 авг – РИА Новости. Авиация МЧС и Минобороны ожидает летной погоды, чтобы отправиться на тушение лесных пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Глава региона Айсен Николаев, находящийся с рабочим визитом в Мирнинском районе, отметил, что в тушении верховых пожаров сегодня эффективно применяются воздушные суда МЧС (два самолета Бе-200, три вертолета Ми-8 с водосливным устройством), шесть – Минобороны (два самолета Ил-76, четыре Ми-8 с водосливным устройством)."Однако и они в эти дни не могут вылететь на пожары из-за большой задымленности", - рассказали в пресс-службе.По словам главы Якутии, поступает много вопросов, почему невозможно привлечь самолеты гражданской авиации на тушение пожаров.За сутки Ил-76 может сделать четыре подъема, воздушное судно способно поднять 42 тонны воды и сбросить ее за считанные секунды. Что касается самолета-амфибии Бе-200, то он может забирать в баки 12 тонн воды."Воздушные суда готовы к вылету в случае изменения метеоусловий", - добавили в кабмине.Ранее сообщалось о том, что в аэропорту базирования самолетов-амфибий в городе Мирный отмечается сильная задымленность, что мешает вылететь на тушение лесных пожаров.
происшествия, мирнинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, айсен николаев, бе-200, республика саха (якутия), природные пожары в россии
ЯКУТСК, 3 авг – РИА Новости. Авиация МЧС и Минобороны ожидает летной погоды, чтобы отправиться на тушение лесных пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава региона Айсен Николаев, находящийся с рабочим визитом в Мирнинском районе, отметил, что в тушении верховых пожаров сегодня эффективно применяются воздушные суда МЧС (два самолета Бе-200, три вертолета Ми-8 с водосливным устройством), шесть – Минобороны (два самолета Ил-76, четыре Ми-8 с водосливным устройством)."Однако и они в эти дни не могут вылететь на пожары из-за большой задымленности", - рассказали в пресс-службе.
По словам главы Якутии, поступает много вопросов, почему невозможно привлечь самолеты гражданской авиации на тушение пожаров.
"Во-первых, сброс воды должен осуществляться с высоты до 150 метров, что не может обеспечить обычный самолет. Во-вторых, при такой плохой видимости мы не можем рисковать ни судами, ни экипажем", - пояснил Николаев.
За сутки Ил-76 может сделать четыре подъема, воздушное судно способно поднять 42 тонны воды и сбросить ее за считанные секунды. Что касается самолета-амфибии Бе-200, то он может забирать в баки 12 тонн воды.
"Воздушные суда готовы к вылету в случае изменения метеоусловий", - добавили в кабмине.
Ранее сообщалось о том, что в аэропорту базирования самолетов-амфибий в городе Мирный отмечается сильная задымленность, что мешает вылететь на тушение лесных пожаров.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.