https://ria.ru/20210803/pozhary-1744166883.html

Самолеты МЧС и Минобороны не могут вылететь на пожары в Якутии из-за дыма

Самолеты МЧС и Минобороны не могут вылететь на пожары в Якутии из-за дыма - РИА Новости, 03.08.2021

Самолеты МЧС и Минобороны не могут вылететь на пожары в Якутии из-за дыма

Авиация МЧС и Минобороны ожидает летной погоды, чтобы отправиться на тушение лесных пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:50

2021-08-03T14:50

2021-08-03T14:50

происшествия

мирнинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

айсен николаев

бе-200

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 3 авг – РИА Новости. Авиация МЧС и Минобороны ожидает летной погоды, чтобы отправиться на тушение лесных пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Глава региона Айсен Николаев, находящийся с рабочим визитом в Мирнинском районе, отметил, что в тушении верховых пожаров сегодня эффективно применяются воздушные суда МЧС (два самолета Бе-200, три вертолета Ми-8 с водосливным устройством), шесть – Минобороны (два самолета Ил-76, четыре Ми-8 с водосливным устройством)."Однако и они в эти дни не могут вылететь на пожары из-за большой задымленности", - рассказали в пресс-службе.По словам главы Якутии, поступает много вопросов, почему невозможно привлечь самолеты гражданской авиации на тушение пожаров.За сутки Ил-76 может сделать четыре подъема, воздушное судно способно поднять 42 тонны воды и сбросить ее за считанные секунды. Что касается самолета-амфибии Бе-200, то он может забирать в баки 12 тонн воды."Воздушные суда готовы к вылету в случае изменения метеоусловий", - добавили в кабмине.Ранее сообщалось о том, что в аэропорту базирования самолетов-амфибий в городе Мирный отмечается сильная задымленность, что мешает вылететь на тушение лесных пожаров.

https://ria.ru/20210803/pozhar-1744106483.html

мирнинский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мирнинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, айсен николаев, бе-200, республика саха (якутия), природные пожары в россии