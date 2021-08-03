https://ria.ru/20210803/pozhar-1744191539.html

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг арктических станций

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг арктических станций - РИА Новости, 03.08.2021

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг арктических станций

Дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре достиг арктических научных станций, в районе двух из них наблюдалось сильное задымление, сообщили в Арктическом и... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:31

2021-08-03T16:31

2021-08-03T16:31

происшествия

санкт-петербург

таймыр

арктический и антарктический нии

республика саха (якутия)

россия

природные пожары в россии

северная земля

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Якутии и на Таймыре достиг арктических научных станций, в районе двух из них наблюдалось сильное задымление, сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ, Петербург).По словам полярников, видимость из-за густого дыма упала до 500 метров, небо заволокло, а в воздухе ощущался "удушающий запах гари". Эта ситуация продолжалась почти все воскресенье, а также в течение примерно трех часов в понедельник."Потом ветер изменил направление, и дым постепенно рассеялся. Сейчас ученые продолжают свои наблюдения, работа на базе ведется в штатном режиме", - информирует ААНИИ.По данным института, небольшое задымление также наблюдалось на ледовой базе "Мыс Баранова" на острове Большевик архипелага Северная Земля, которая находится в 700 километрах к северо-западу от Хастыра.В Якутии с начала сезона зарегистрировано 1326 лесных пожаров, пройденная огнем площадь превысила 4,2 миллиона гектаров. В настоящее время здесь сохраняется 171 природный пожар, площадь, пройденная огнем, составила свыше 2 миллионов гектаров.

https://ria.ru/20210803/pozhar-1744125703.html

санкт-петербург

таймыр

республика саха (якутия)

россия

северная земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, таймыр, арктический и антарктический нии, республика саха (якутия), россия, природные пожары в россии, северная земля