16:33 03.08.2021 (обновлено: 16:37 03.08.2021)
Джонсон пообещал Тихановской утроить финподдержку белорусского общества
Премьер Британии Джонсон пообещал Тихановской выделить втрое больше средств на развитие общества
ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Лондоне с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской пообещал утроить финансовую поддержку белорусскому обществу в этом году, сообщает британское правительство.
Отмечается, что Джонсон осудил "серьезные нарушения прав человека режимом Лукашенко" и преследование демократических деятелей, в том числе Светланы Тихановской и ее мужа.
"Премьер-министр рассказал о шагах, предпринятых Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций в отношении самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, посредством увеличения финансовой поддержки белорусского гражданского общества в три раза в этом году", - говорится в сообщении.
Джонсон также заявил, что Великобритания солидарна с белорусским народом и будет продолжать принимать меры для его поддержки.
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
11 июля, 21:34Литва отказала Белоруссии в выдаче Тихановской