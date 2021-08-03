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Джонсон пообещал Тихановской утроить финподдержку белорусского общества
Джонсон пообещал Тихановской утроить финподдержку белорусского общества - РИА Новости, 03.08.2021
Джонсон пообещал Тихановской утроить финподдержку белорусского общества
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Лондоне с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской пообещал утроить финансовую... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:33
2021-08-03T16:37
в мире
белоруссия
великобритания
борис джонсон
светлана тихановская
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ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Лондоне с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской пообещал утроить финансовую поддержку белорусскому обществу в этом году, сообщает британское правительство.Отмечается, что Джонсон осудил "серьезные нарушения прав человека режимом Лукашенко" и преследование демократических деятелей, в том числе Светланы Тихановской и ее мужа."Премьер-министр рассказал о шагах, предпринятых Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций в отношении самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, посредством увеличения финансовой поддержки белорусского гражданского общества в три раза в этом году", - говорится в сообщении.Джонсон также заявил, что Великобритания солидарна с белорусским народом и будет продолжать принимать меры для его поддержки.В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210730/pechene-1743683678.html
https://ria.ru/20210721/tikhanovskaya-1742299874.html
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в мире, белоруссия, великобритания, борис джонсон, светлана тихановская
16:33 03.08.2021 (обновлено: 16:37 03.08.2021)
 
Джонсон пообещал Тихановской утроить финподдержку белорусского общества

Премьер Британии Джонсон пообещал Тихановской выделить втрое больше средств на развитие общества

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в Лондоне с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской пообещал утроить финансовую поддержку белорусскому обществу в этом году, сообщает британское правительство.
Отмечается, что Джонсон осудил "серьезные нарушения прав человека режимом Лукашенко" и преследование демократических деятелей, в том числе Светланы Тихановской и ее мужа.
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"Премьер-министр рассказал о шагах, предпринятых Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций в отношении самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, посредством увеличения финансовой поддержки белорусского гражданского общества в три раза в этом году", - говорится в сообщении.
Джонсон также заявил, что Великобритания солидарна с белорусским народом и будет продолжать принимать меры для его поддержки.
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В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 21:34
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В миреБелоруссияВеликобританияБорис ДжонсонСветлана Тихановская
 
 
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