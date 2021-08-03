https://ria.ru/20210803/pentagon-1744250334.html
Глава Пентагона не присутствовал в здании во время инцидента со стрельбой
Глава Пентагона не присутствовал в здании во время инцидента со стрельбой - РИА Новости, 03.08.2021
Глава Пентагона не присутствовал в здании во время инцидента со стрельбой
Глава минобороны США Ллойд Остин был в Белом доме, когда у Пентагона случился инцидент со стрельбой, но сейчас уже вернулся к работе в ведомстве, сообщил... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T22:10
2021-08-03T22:10
2021-08-03T22:10
в мире
министерство обороны сша
джон кирби
ллойд остин
стрельба у здания пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744228825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ad9ac58ffbbc1a2be3c5722e16b8373.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Глава минобороны США Ллойд Остин был в Белом доме, когда у Пентагона случился инцидент со стрельбой, но сейчас уже вернулся к работе в ведомстве, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Он был в Белом доме, его информировали немедленно и продолжали держать в курсе", - сказал Кирби на брифинге во вторник.По его словам, сейчас Остин вернулся к работе в Пентагоне.Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него перестали выпускать людей. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах информировал, что в результате стрельбы у Пентагона скончался полицейский.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744228825_536:269:2907:2048_1920x0_80_0_0_eda09d0029d9b51010cc4e242e49fd46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин, стрельба у здания пентагона
Глава Пентагона не присутствовал в здании во время инцидента со стрельбой
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: глава минобороны не присутствовал в здании во время стрельбы