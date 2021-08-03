https://ria.ru/20210803/pentagon-1744250334.html

Глава Пентагона не присутствовал в здании во время инцидента со стрельбой

Глава Пентагона не присутствовал в здании во время инцидента со стрельбой - РИА Новости, 03.08.2021

Глава Пентагона не присутствовал в здании во время инцидента со стрельбой

Глава минобороны США Ллойд Остин был в Белом доме, когда у Пентагона случился инцидент со стрельбой, но сейчас уже вернулся к работе в ведомстве, сообщил... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T22:10

2021-08-03T22:10

2021-08-03T22:10

в мире

министерство обороны сша

джон кирби

ллойд остин

стрельба у здания пентагона

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Глава минобороны США Ллойд Остин был в Белом доме, когда у Пентагона случился инцидент со стрельбой, но сейчас уже вернулся к работе в ведомстве, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Он был в Белом доме, его информировали немедленно и продолжали держать в курсе", - сказал Кирби на брифинге во вторник.По его словам, сейчас Остин вернулся к работе в Пентагоне.Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него перестали выпускать людей. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах информировал, что в результате стрельбы у Пентагона скончался полицейский.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин, стрельба у здания пентагона