https://ria.ru/20210803/otvetstvennost-1744118842.html
Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате
Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате - РИА Новости, 03.08.2021
Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате
Ребенок не убирается в своей комнате? Пошел покупать брюки для школы, а купил рваные джинсы? Уроки делает только "из-под палки"? Как и любому другому навыку, ответственности можно научить. Но при условии, что родители тоже обладают этим умением. Как передать ребенку понимание последствий своих действий (и бездействий) - объясняют эксперты подкаста.
2021-08-03T11:00
2021-08-03T11:00
2021-08-03T11:19
это надолго
общество
школа
дети
психология
воспитание детей
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744118259_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_1767df7f4f42b022945ace11ce1aacfd.jpg
Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате
Ребенок не убирается в своей комнате? Пошел покупать брюки для школы, а купил рваные джинсы? Уроки делает только «из-под палки»? Как и любому другому навыку, ответственности можно научить. Но при условии, что родители тоже обладают этим умением. Как передать ребенку понимание последствий своих действий (и бездействий) - объясняют эксперты подкаста.
audio/mpeg
Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате
Ребенок не убирается в своей комнате? Пошел покупать брюки для школы, а купил рваные джинсы? Уроки делает только «из-под палки»? Как и любому другому навыку, ответственности можно научить. Но при условии, что родители тоже обладают этим умением. Как передать ребенку понимание последствий своих действий (и бездействий) - объясняют эксперты подкаста.
audio/mpeg
Как воспитать в детях ответственность и научить их навыку принятия решений? Рассказывают эволюционный психолог, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.02:50 С какого возраста ребенок понимает, что такое ответственность?04:55 О родительской гиперопеке07:25 Как передать ребенку обязанности по уборке в своей комнате?09:10 Понятие о последствиях своих действий или бездействий10:00 Семейные правила, которые помогут привить ребенку ответственность15:00 "С дошкольного возраста я ни разу не открывала дневник моих детей"17:00 "Чтобы ребенок к вам сам подходил за помощью с учебой, у вас должны быть уважение, и выдержка"28:25 "Мы относимся к детям, как к объекту, а надо …"32:00 "Дети - это не борщ, нет рецепта по воспитанию"32:35 Как привить ценностные ориентирыЭпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от этого подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744118259_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_aa63f68bb4798a9a2bacec795f541fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, школа, дети, психология, воспитание детей, аудио, сн_образование, социальный навигатор
11:00 03.08.2021 (обновлено: 11:19 03.08.2021)
Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате
Ребенок не убирается в своей комнате? Пошел покупать брюки для школы, а купил рваные джинсы? Уроки делает только "из-под палки"? Как и любому другому навыку, ответственности можно научить. Но при условии, что родители тоже обладают этим умением. Как передать ребенку понимание последствий своих действий (и бездействий) - объясняют эксперты подкаста.
Как воспитать в детях ответственность и научить их навыку принятия решений? Рассказывают эволюционный психолог, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.
02:50 С какого возраста ребенок понимает, что такое ответственность?
04:55 О родительской гиперопеке
07:25 Как передать ребенку обязанности по уборке в своей комнате?
09:10 Понятие о последствиях своих действий или бездействий
10:00 Семейные правила, которые помогут привить ребенку ответственность
15:00 "С дошкольного возраста я ни разу не открывала дневник моих детей"
17:00 "Чтобы ребенок к вам сам подходил за помощью с учебой, у вас должны быть уважение, и выдержка"
28:25 "Мы относимся к детям, как к объекту, а надо …"
32:00 "Дети - это не борщ, нет рецепта по воспитанию"
32:35 Как привить ценностные ориентиры
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями
от этого подкаста.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене