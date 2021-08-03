https://ria.ru/20210803/otvetstvennost-1744118842.html

Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате

Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате - РИА Новости, 03.08.2021

Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате

Ребенок не убирается в своей комнате? Пошел покупать брюки для школы, а купил рваные джинсы? Уроки делает только "из-под палки"? Как и любому другому навыку, ответственности можно научить. Но при условии, что родители тоже обладают этим умением. Как передать ребенку понимание последствий своих действий (и бездействий) - объясняют эксперты подкаста.

2021-08-03T11:00

2021-08-03T11:00

2021-08-03T11:19

это надолго

общество

школа

дети

психология

воспитание детей

сн_образование

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Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате Ребенок не убирается в своей комнате? Пошел покупать брюки для школы, а купил рваные джинсы? Уроки делает только «из-под палки»? Как и любому другому навыку, ответственности можно научить. Но при условии, что родители тоже обладают этим умением. Как передать ребенку понимание последствий своих действий (и бездействий) - объясняют эксперты подкаста. audio/mpeg

Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате Ребенок не убирается в своей комнате? Пошел покупать брюки для школы, а купил рваные джинсы? Уроки делает только «из-под палки»? Как и любому другому навыку, ответственности можно научить. Но при условии, что родители тоже обладают этим умением. Как передать ребенку понимание последствий своих действий (и бездействий) - объясняют эксперты подкаста. audio/mpeg

Как воспитать в детях ответственность и научить их навыку принятия решений? Рассказывают эволюционный психолог, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.02:50 С какого возраста ребенок понимает, что такое ответственность?04:55 О родительской гиперопеке07:25 Как передать ребенку обязанности по уборке в своей комнате?09:10 Понятие о последствиях своих действий или бездействий10:00 Семейные правила, которые помогут привить ребенку ответственность15:00 "С дошкольного возраста я ни разу не открывала дневник моих детей"17:00 "Чтобы ребенок к вам сам подходил за помощью с учебой, у вас должны быть уважение, и выдержка"28:25 "Мы относимся к детям, как к объекту, а надо …"32:00 "Дети - это не борщ, нет рецепта по воспитанию"32:35 Как привить ценностные ориентирыЭпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от этого подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, дети, психология, воспитание детей, аудио, сн_образование, социальный навигатор