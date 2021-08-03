https://ria.ru/20210803/ofitser-1744245238.html

После стрельбы у Пентагона умер офицер полиции, сообщили СМИ

После стрельбы у Пентагона умер офицер полиции, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.08.2021

После стрельбы у Пентагона умер офицер полиции, сообщили СМИ

Полицейский скончался в результате инцидента со стрельбой в районе Пентагона, сообщило Associated Press в Twitter со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-03T20:58

2021-08-03T20:58

2021-08-04T06:13

в мире

сша

стрельба у здания пентагона

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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Полицейский скончался в результате инцидента со стрельбой в районе Пентагона, сообщило Associated Press в Twitter со ссылкой на источники в силовых структурах.При этом, по данным агентства, офицер получил не огнестрельные, а ножевые ранения. Официального подтверждения этой информации пока не поступало, но в эфире местных телекомпаний показали видео, как микроавтобус без опознавательных знаков прибыл в одну из клиник Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники полиции выстроились перед зданием и отдали честь. Стрельба произошла днем на автобусной остановке в комплексе Пентагона. Здание временно закрыли, из него перестали выпускать людей.Местные СМИ сообщали о трех пострадавших в результате инцидента. По неофициальным данным, подозреваемого обезвредили в перестрелке.Позднее оцепление сняли, но вход на ближайшую станцию метро по-прежнему закрыт.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, стрельба у здания пентагона