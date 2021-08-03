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После стрельбы у Пентагона умер офицер полиции, сообщили СМИ
После стрельбы у Пентагона умер офицер полиции, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.08.2021
После стрельбы у Пентагона умер офицер полиции, сообщили СМИ
Полицейский скончался в результате инцидента со стрельбой в районе Пентагона, сообщило Associated Press в Twitter со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-03T20:58
2021-08-04T06:13
в мире
сша
стрельба у здания пентагона
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ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Полицейский скончался в результате инцидента со стрельбой в районе Пентагона, сообщило Associated Press в Twitter со ссылкой на источники в силовых структурах.При этом, по данным агентства, офицер получил не огнестрельные, а ножевые ранения. Официального подтверждения этой информации пока не поступало, но в эфире местных телекомпаний показали видео, как микроавтобус без опознавательных знаков прибыл в одну из клиник Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники полиции выстроились перед зданием и отдали честь. Стрельба произошла днем на автобусной остановке в комплексе Пентагона. Здание временно закрыли, из него перестали выпускать людей.Местные СМИ сообщали о трех пострадавших в результате инцидента. По неофициальным данным, подозреваемого обезвредили в перестрелке.Позднее оцепление сняли, но вход на ближайшую станцию метро по-прежнему закрыт.
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в мире, сша, стрельба у здания пентагона
20:58 03.08.2021 (обновлено: 06:13 04.08.2021)
 
После стрельбы у Пентагона умер офицер полиции, сообщили СМИ

CNN: офицер полиции умер после стрельбы у Пентагона

© AP Photo / Andrew HarnikПолицейский у здания Пентагона в Вашингтоне
Полицейский у здания Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Полицейский скончался в результате инцидента со стрельбой в районе Пентагона, сообщило Associated Press в Twitter со ссылкой на источники в силовых структурах.
При этом, по данным агентства, офицер получил не огнестрельные, а ножевые ранения.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало, но в эфире местных телекомпаний показали видео, как микроавтобус без опознавательных знаков прибыл в одну из клиник Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники полиции выстроились перед зданием и отдали честь.
Стрельба произошла днем на автобусной остановке в комплексе Пентагона. Здание временно закрыли, из него перестали выпускать людей.
Местные СМИ сообщали о трех пострадавших в результате инцидента. По неофициальным данным, подозреваемого обезвредили в перестрелке.
Позднее оцепление сняли, но вход на ближайшую станцию метро по-прежнему закрыт.
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