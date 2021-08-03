https://ria.ru/20210803/moskva-1744214291.html

Собянин утвердил план мероприятий в честь 80-летия битвы под Москвой

Собянин утвердил план мероприятий в честь 80-летия битвы под Москвой - РИА Новости, 03.08.2021

Собянин утвердил план мероприятий в честь 80-летия битвы под Москвой

Мэр Сергей Собянин утвердил план мероприятий по празднованию 80-летия битвы под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:02

2021-08-03T18:02

2021-08-03T18:02

общество

москва

сергей собянин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр Сергей Собянин утвердил план мероприятий по празднованию 80-летия битвы под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы утвердило состав оргкомитета и план мероприятий по организации празднования 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Распоряжение по этим вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В состав оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных торжеств вошли члены правительства Москвы, руководители органов законодательной и исполнительной власти города, представители ветеранской общественности. Возглавил оргкомитет… Собянин", - говорится в сообщении.В рамках празднования предполагается провести порядка 130 мероприятий, в том числе по улучшению условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы: выплаты материальной помощи, поздравления на дому и в стационарах социального обслуживания, благотворительные акции, обеспечение путевками на реабилитацию и отдых, оказание адресной помощи.Уточняется, что также пройдут общегородские акции, образовательные и культурные проекты, открытие памятных знаков дивизий народного ополчения, возложения венков и цветов к памятникам, а также церемония вручения памятного нагрудного знака ветеранам.

https://ria.ru/20210511/znak-1731772679.html

москва

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общество, москва, сергей собянин, великая отечественная война (1941-1945)