https://ria.ru/20210803/moskva-1744214291.html
Собянин утвердил план мероприятий в честь 80-летия битвы под Москвой
Собянин утвердил план мероприятий в честь 80-летия битвы под Москвой - РИА Новости, 03.08.2021
Собянин утвердил план мероприятий в честь 80-летия битвы под Москвой
Мэр Сергей Собянин утвердил план мероприятий по празднованию 80-летия битвы под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:02
2021-08-03T18:02
2021-08-03T18:02
общество
москва
сергей собянин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр Сергей Собянин утвердил план мероприятий по празднованию 80-летия битвы под Москвой, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы утвердило состав оргкомитета и план мероприятий по организации празднования 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Распоряжение по этим вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В состав оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных торжеств вошли члены правительства Москвы, руководители органов законодательной и исполнительной власти города, представители ветеранской общественности. Возглавил оргкомитет… Собянин", - говорится в сообщении.В рамках празднования предполагается провести порядка 130 мероприятий, в том числе по улучшению условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы: выплаты материальной помощи, поздравления на дому и в стационарах социального обслуживания, благотворительные акции, обеспечение путевками на реабилитацию и отдых, оказание адресной помощи.Уточняется, что также пройдут общегородские акции, образовательные и культурные проекты, открытие памятных знаков дивизий народного ополчения, возложения венков и цветов к памятникам, а также церемония вручения памятного нагрудного знака ветеранам.
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общество, москва, сергей собянин, великая отечественная война (1941-1945)
Собянин утвердил план мероприятий в честь 80-летия битвы под Москвой
Мэр Собянин утвердил план мероприятий в честь 80-летия победы советских войск в битве под Москвой
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Мэр Сергей Собянин
утвердил план мероприятий по празднованию 80-летия битвы под Москвой
, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Правительство Москвы утвердило состав оргкомитета и план мероприятий по организации празднования 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Распоряжение по этим вопросам подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В состав оргкомитета по подготовке и проведению юбилейных торжеств вошли члены правительства Москвы, руководители органов законодательной и исполнительной власти города, представители ветеранской общественности. Возглавил оргкомитет… Собянин", - говорится в сообщении.
В рамках празднования предполагается провести порядка 130 мероприятий, в том числе по улучшению условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы: выплаты материальной помощи, поздравления на дому и в стационарах социального обслуживания, благотворительные акции, обеспечение путевками на реабилитацию и отдых, оказание адресной помощи.
Уточняется, что также пройдут общегородские акции, образовательные и культурные проекты, открытие памятных знаков дивизий народного ополчения, возложения венков и цветов к памятникам, а также церемония вручения памятного нагрудного знака ветеранам.