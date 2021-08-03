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На довыборы в Мосгордуму зарегистрировали 22 кандидата
На довыборы в Мосгордуму зарегистрировали 22 кандидата - РИА Новости, 03.08.2021
На довыборы в Мосгордуму зарегистрировали 22 кандидата
Двадцать два человека зарегистрированы кандидатами на довыборы в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре, сообщил РИА Новости заместитель председателя... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:49
2021-08-03T15:49
политика
москва
илья яшин
московская городская дума
госдума рф
георгий федоров
коммунисты россии
юрий дмитриев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двадцать два человека зарегистрированы кандидатами на довыборы в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.По данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ, всего на довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му округам выдвигался 31 человек. Своих кандидатов на эти выборы предложили "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР," Яблоко", "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Зеленая альтернатива", "Новые люди" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Выдвиженцы практически поровну разделились между двумя округами, с небольшим перевесом идет 37-й округ, по которому выдвигались 17 человек.Как сообщил Реут, по 19 округу зарегистрировано 13 кандидатов: Вадим Александров от партии "Зеленая Альтернатива", индивидуальный предприниматель Михаил Бутримов - самовыдвиженец, помощник депутата Московской городской думы Дарьи Бесединой Петр Карманов - самовыдвиженец, главврач детской поликлиники Елена Кац от "Единой России", пенсионер Андрей Лапин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Максим Лапшин от КПРФ и самовыдвиженец Сергей Медведев.Кроме того, зарегистрированы член партии ЛДПР Михаил Монахов, Илья Островский от партии "Новые люди", самовыдвиженецы Михаил Очкин и Владислав Ромашко. От партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" зарегистрирован экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров и Николай Шереметьев от партии "Коммунисты России".Утратила статус кандидата самовыдвиженец Антонина Смирнова.Реут добавил, что по 37 округу зарегистрированы девять кандидатов: экономист Леонид Афанасьев от партии "Коммунисты России", Дарья Багина от КПРФ, режиссер массовых представлений Александр Белый в качестве самовыдвиженца, руководитель группы регионального развития благотворительного фонда "Капитаны" Юрий Дмитриев от партии "Новые люди", член партии ЛДПР Юрий Максимов.Помимо этого, на довыборы зарегистрированы: единоросс Екатерина Раззакова, политик Владимир Рыжков от "Яблока", самовыдвиженец Роман Худяков, член партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Максим Чирков.Отказано в регистрации двум членам партии "Яблоко" Елене Русаковой и Георгию Толкачеву.Утратили статус кандидата: экс-глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, помощник депутата Госдумы седьмого созыва Сергея Тена Игорь Семеновский, самовыдвиженцы Александр Мещеряков, Александр Майшев, Иосиф Джагаев, Данил Дегтярев.Места в Мосгордуме стали вакантными после смерти заместителя председателя думы Николая Губенко и лишения статуса депутата Олега Шереметьева, осужденного за мошенничество в особо крупном размере.Одновременно с выборами в Госдуму и довыборами в Мосгордуму в Москве пройдут выборы депутатов совета депутатов муниципального округа Щукино. По последним данным на сайте ЦИК, на эти выборы выдвинулись 70 человек.В этом году Мосгордума приняла закон, согласно которому кандидаты в депутаты смогут собрать 50% подписей в свою поддержку в электронном виде.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы, в частности, довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино.
https://ria.ru/20210719/vybory-1741876104.html
https://ria.ru/20210802/cikspiski-1744020741.html
https://ria.ru/20210802/nablyudateli-1744015951.html
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политика, москва, илья яшин, московская городская дума, госдума рф, георгий федоров, коммунисты россии, юрий дмитриев, россия
15:49 03.08.2021
 
На довыборы в Мосгордуму зарегистрировали 22 кандидата

На довыборы в Московскую городскую думу, которые пройдут в сентябре, зарегистрировали 22 кандидата

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Двадцать два человека зарегистрированы кандидатами на довыборы в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
По данным, опубликованным на сайте ЦИК РФ, всего на довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му округам выдвигался 31 человек. Своих кандидатов на эти выборы предложили "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР," Яблоко", "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Зеленая альтернатива", "Новые люди" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Выдвиженцы практически поровну разделились между двумя округами, с небольшим перевесом идет 37-й округ, по которому выдвигались 17 человек.
Как сообщил Реут, по 19 округу зарегистрировано 13 кандидатов: Вадим Александров от партии "Зеленая Альтернатива", индивидуальный предприниматель Михаил Бутримов - самовыдвиженец, помощник депутата Московской городской думы Дарьи Бесединой Петр Карманов - самовыдвиженец, главврач детской поликлиники Елена Кац от "Единой России", пенсионер Андрей Лапин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Максим Лапшин от КПРФ и самовыдвиженец Сергей Медведев.
Кроме того, зарегистрированы член партии ЛДПР Михаил Монахов, Илья Островский от партии "Новые люди", самовыдвиженецы Михаил Очкин и Владислав Ромашко. От партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" зарегистрирован экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров и Николай Шереметьев от партии "Коммунисты России".
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Главврач детской поликлиники Кац выдвинулась на выборы в Мосгордуму
Утратила статус кандидата самовыдвиженец Антонина Смирнова.
Реут добавил, что по 37 округу зарегистрированы девять кандидатов: экономист Леонид Афанасьев от партии "Коммунисты России", Дарья Багина от КПРФ, режиссер массовых представлений Александр Белый в качестве самовыдвиженца, руководитель группы регионального развития благотворительного фонда "Капитаны" Юрий Дмитриев от партии "Новые люди", член партии ЛДПР Юрий Максимов.
Помимо этого, на довыборы зарегистрированы: единоросс Екатерина Раззакова, политик Владимир Рыжков от "Яблока", самовыдвиженец Роман Худяков, член партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Максим Чирков.
Отказано в регистрации двум членам партии "Яблоко" Елене Русаковой и Георгию Толкачеву.
Утратили статус кандидата: экс-глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, помощник депутата Госдумы седьмого созыва Сергея Тена Игорь Семеновский, самовыдвиженцы Александр Мещеряков, Александр Майшев, Иосиф Джагаев, Данил Дегтярев.
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Одновременно с выборами в Госдуму и довыборами в Мосгордуму в Москве пройдут выборы депутатов совета депутатов муниципального округа Щукино. По последним данным на сайте ЦИК, на эти выборы выдвинулись 70 человек.
В этом году Мосгордума приняла закон, согласно которому кандидаты в депутаты смогут собрать 50% подписей в свою поддержку в электронном виде.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы, в частности, довыборы в Мосгордуму по двум округам и выборы в муниципальном округе Щукино.
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