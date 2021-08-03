https://ria.ru/20210803/mintrud-1744207912.html

Минтруд прокомментировал изменения в перечне "неженских" профессий

Минтруд прокомментировал изменения в перечне "неженских" профессий - РИА Новости, 03.08.2021

Минтруд прокомментировал изменения в перечне "неженских" профессий

Корректировка перечня производств, работ и должностей, где ограничивается использование труда женщин сделана с учетом предложений работодателей и работников,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:32

2021-08-03T17:32

2021-08-03T17:32

общество

сочи

алексей вовченко

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Корректировка перечня производств, работ и должностей, где ограничивается использование труда женщин сделана с учетом предложений работодателей и работников, Минтруд РФ готов и дальше работать над его изменениями, заявил замглавы ведомства Алексей Вовченко.Ранее стало известно, что Минтруд сократил перечень производств, работ и должностей, где ограничивается труд женщин. Соответствующий приказ вступит в силу 1 марта 2022 года. Согласно изменениям, теперь для женщин доступны профессии авиационных механиков, инженеров по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, и других профессий отрасли. Для женщин также сняты ограничения при выполнении котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных работ, на работах по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонта нефтепромыслового оборудования за исключением работ, выполняемых по отдельным профессиям."Мы учли предложения работников и работодателей по сокращению перечня "неженских" работ и соответствующим приказом его скорректировали. Документ проработан совместно со сторонами социального партнерства, получены необходимые согласования, учтены рекомендации профильных специалистов. Мы постоянно ведем работу над актуализацией перечня и готовы обсуждать его дальнейшее изменение", - приводит пресс-служба ведомства слова первого замглавы Минтруда Алексея Вовченко.Вовченко добавил, что в рамках Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 6 по 9 сентября в Сочи, запланирована специальная сессия по теме новых возможностей в "неженских" профессиях.С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда, утвердивший обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин. В него включены 100 позиций. Документ заменил принятый более 20 лет назад перечень из 456 профессий и видов выполняемых работ, официально недоступных для женщин.

https://ria.ru/20210803/kudrin-1744089046.html

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общество, сочи, алексей вовченко, россия