15:23 03.08.2021 (обновлено: 16:05 03.08.2021)
"Скопинского маньяка" арестовали за съемку в ролике КПРФ
"Скопинский маньяк", снявшийся в ролике в поддержку КПРФ, получил десять суток ареста
РЯЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости. Мировой суд назначил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", административный арест на десять суток. Об этом говорится в материалах дела на сайте судебного участка № 31 Скопинского района Рязанской области.
Мохова обвиняли по статье КоАП "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре". Причем это повторное нарушение — в апреле его уже оштрафовали на 1200 рублей из-за интервью Ксении Собчак.
На этот раз речь идет о появившихся в интернете видео и фотографиях, на которых Мохов одет в футболку и кепку с символикой КПРФ и говорит о Геннадии Зюганове как о "сильном, жестком и справедливом лидере". В КПРФ это видео назвали "черным пиаром".
В начале марта Мохов вышел на свободу из колонии, где отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Около четырех лет он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года. Суд приговорил Мохова к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.
После освобождения за Моховым установили надзор: ему на шесть лет запретили посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, кроме того, он должен регулярно отмечаться в ОВД. Тем не менее "скопинский маньяк" успел совершить несколько нарушений: приехал по месту жительства не сразу после выхода из колонии, а только через два дня, дал интервью Ксении Собчак. После этого Рязанский областной суд дополнительно запретил ему общаться с журналистами и посещать кафе.
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