https://ria.ru/20210803/manyak-1744175135.html

"Скопинского маньяка" арестовали за съемку в ролике КПРФ

"Скопинского маньяка" арестовали за съемку в ролике КПРФ - РИА Новости, 03.08.2021

"Скопинского маньяка" арестовали за съемку в ролике КПРФ

Мировой суд назначил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", административный арест на десять суток. Об этом говорится в материалах дела на сайте... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:23

2021-08-03T15:23

2021-08-03T16:05

происшествия

кпрф

виктор мохов

рязанская область

скопин

ксения собчак

рязанский областной суд

россия

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РЯЗАНЬ, 3 авг — РИА Новости. Мировой суд назначил Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк", административный арест на десять суток. Об этом говорится в материалах дела на сайте судебного участка № 31 Скопинского района Рязанской области.Мохова обвиняли по статье КоАП "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре". Причем это повторное нарушение — в апреле его уже оштрафовали на 1200 рублей из-за интервью Ксении Собчак.На этот раз речь идет о появившихся в интернете видео и фотографиях, на которых Мохов одет в футболку и кепку с символикой КПРФ и говорит о Геннадии Зюганове как о "сильном, жестком и справедливом лидере". В КПРФ это видео назвали "черным пиаром".В начале марта Мохов вышел на свободу из колонии, где отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Около четырех лет он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года. Суд приговорил Мохова к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.После освобождения за Моховым установили надзор: ему на шесть лет запретили посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, кроме того, он должен регулярно отмечаться в ОВД. Тем не менее "скопинский маньяк" успел совершить несколько нарушений: приехал по месту жительства не сразу после выхода из колонии, а только через два дня, дал интервью Ксении Собчак. После этого Рязанский областной суд дополнительно запретил ему общаться с журналистами и посещать кафе.

https://ria.ru/20210729/skopinskiy-1743495332.html

https://ria.ru/20210802/manyak-1743936004.html

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происшествия, кпрф, виктор мохов, рязанская область, скопин, ксения собчак, рязанский областной суд, россия