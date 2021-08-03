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Шоубиз
https://ria.ru/20210803/malkova-1744165226.html
Стал известен размер алиментов, которые должен выплачивать муж Макеевой
Стал известен размер алиментов, которые должен выплачивать муж Макеевой - РИА Новости, 03.08.2021
Стал известен размер алиментов, которые должен выплачивать муж Макеевой
редприниматель Роман Мальков — нынешний муж актрисы Анастасии Макеевой должен будет ежемесячно выплачивать троим своим детям от экс-супруги Светланы Мальковой... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:02
2021-08-03T16:02
шоубиз
шоу-бизнес
словения
москва
анастасия макеева
алименты
развод
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Предприниматель Роман Мальков — нынешний муж актрисы Анастасии Макеевой должен будет ежемесячно выплачивать троим своим детям от экс-супруги Светланы Мальковой 51 тысячу рублей, пишут СМИ. Такое решение принял Обнинский городской суд. По данным журналистов, Роман не выплачивал деньги бывшей жене, которая живет в Словении с детьми, с марта этого года. Поэтому с него дополнительно взыщут долг и за этот период. Звездный адвокат Юлия Вербицкая-Линни, которая сейчас представляет Светлану Малькову, отметила, что супругу Анастасии Макеевой "придется очень много работать", чтобы рассчитаться. Она также прокомментировала ситуацию, связанную с Андреем — старшим сыном Светланы и Романа. 16-летний подросток сейчас живет с отцом и мачехой, из-за чего Мальков требует, чтобы бывшая жена платила алименты на сына. По мнению Вербицкой-Линни, Роман мало того, что уклоняется от финансовой ответственности, так еще и манипулирует Андреем. "Он использует его как повод получить со Светланы алименты, и как можно больнее ударить, уязвить. Провоцирует дурные наклонности подростка", — считает адвокат. По словам адвоката, у Романа Малькова, который уже составил исковое заявление, небольшие шансы добиться алиментов от экс-супруги. "Я ознакомилась с данным исковым заявлением, которое Роман Мальков подготовил и направил копию Светлане. Документ забавный. Могу лишь отметить, тот, кто его составлял (возможно, сам Роман) не имеет значимого опыта выступлений в судах: слишком много эмоций, не свойственных юристам, да и откровенной глупости, — прокомментировала Юлия Вербицкая-Линни. — Я не позволю Роману Малькову получить какие-либо деньги со Светланы, ущемив ее права как мамы, и тем более попытаться лишить ее родительских прав на всех детей". Около года назад Роман Мальков приехал по работе в Москву, оставив в Словении жену и четверых детей. В столице он познакомился с Анастасией Макеевой и не устоял перед ее чарами. Вскоре предприниматель сделал актрисе предложение, несмотря на то, что был женат. Роман и Светлана развелись в апреле этого года после 18 лет брака. Уже в конце мая многодетный отец женился на Анастасии, а через день обвенчался с ней. Оба события прошли в Крыму.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/makeeva-1740456371.html
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шоу-бизнес, словения, москва, анастасия макеева, алименты, развод
16:02 03.08.2021
 

Стал известен размер алиментов, которые должен выплачивать муж Макеевой

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Предприниматель Роман Мальков — нынешний муж актрисы Анастасии Макеевой должен будет ежемесячно выплачивать троим своим детям от экс-супруги Светланы Мальковой 51 тысячу рублей, пишут СМИ. Такое решение принял Обнинский городской суд.
По данным журналистов, Роман не выплачивал деньги бывшей жене, которая живет в Словении с детьми, с марта этого года. Поэтому с него дополнительно взыщут долг и за этот период.
Звездный адвокат Юлия Вербицкая-Линни, которая сейчас представляет Светлану Малькову, отметила, что супругу Анастасии Макеевой "придется очень много работать", чтобы рассчитаться.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 15:39
Макеева пыталась "подкупить" малолетнюю дочь своего мужа
Она также прокомментировала ситуацию, связанную с Андреем — старшим сыном Светланы и Романа. 16-летний подросток сейчас живет с отцом и мачехой, из-за чего Мальков требует, чтобы бывшая жена платила алименты на сына.
По мнению Вербицкой-Линни, Роман мало того, что уклоняется от финансовой ответственности, так еще и манипулирует Андреем. "Он использует его как повод получить со Светланы алименты, и как можно больнее ударить, уязвить. Провоцирует дурные наклонности подростка", — считает адвокат.

"Со слов моей доверительницы, Роман также пытался уговорить 14-летнюю дочь Анну переехать к нему и его новой супруге. Но Анна отказалась. После этого ругательства и обвинения уже понеслись в адрес Анны, почти ребенка, подростка с хрупкой психикой. Вероятно, Роман Мальков рассуждает, что для войны все средства хороши", — добавила Юлия.

По словам адвоката, у Романа Малькова, который уже составил исковое заявление, небольшие шансы добиться алиментов от экс-супруги.
"Я ознакомилась с данным исковым заявлением, которое Роман Мальков подготовил и направил копию Светлане. Документ забавный. Могу лишь отметить, тот, кто его составлял (возможно, сам Роман) не имеет значимого опыта выступлений в судах: слишком много эмоций, не свойственных юристам, да и откровенной глупости, — прокомментировала Юлия Вербицкая-Линни. — Я не позволю Роману Малькову получить какие-либо деньги со Светланы, ущемив ее права как мамы, и тем более попытаться лишить ее родительских прав на всех детей".
Около года назад Роман Мальков приехал по работе в Москву, оставив в Словении жену и четверых детей. В столице он познакомился с Анастасией Макеевой и не устоял перед ее чарами. Вскоре предприниматель сделал актрисе предложение, несмотря на то, что был женат.
Роман и Светлана развелись в апреле этого года после 18 лет брака. Уже в конце мая многодетный отец женился на Анастасии, а через день обвенчался с ней. Оба события прошли в Крыму.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 16:36Шоубиз
"Накипело": экс-жена возлюбленного Макеевой показала переписки с актрисой
 
ШоубизШоу-бизнесСловенияМоскваАнастасия МакееваалиментыРазвод
 
 
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