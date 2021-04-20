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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210420/makeeva-1729057561.html
Многодетный жених Макеевой со скандалом развелся с женой
Многодетный жених Макеевой со скандалом развелся с женой
Светлана Малькова, теперь уже экс-жена предпринимателя Романа Малькова, который ради актрисы Анастасии Макеевой оставил ее и четверых детей в Словении, сообщила РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:46
2021-04-20T19:56
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Светлана Малькова, теперь уже экс-жена предпринимателя Романа Малькова, который ради актрисы Анастасии Макеевой оставил ее и четверых детей в Словении, сообщила в Instagram, что они развелись.Ранее в эфире НТВ Светлана рассказала, что они с Романом еще официально женаты, но это не помешало многодетному отцу сделать предложение Макеевой. Тогда женщина даже продемонстрировала свидетельство о регистрации брака. При этом ее соперница утверждала, что Роман уже разведен.Оказалось, что это произошло лишь неделю назад, 12 апреля.Сейчас оба бурно выясняют в соцсетях, с кем останутся их общие дети, а также решают вопрос с алиментами.Роман заявляет: Светлана запрещает ему видеться и общаться с сыновьями и дочерью, и пытается доказать, что дети боятся родную мать. В этой борьбе его активно поддерживает Анастасия Макеева. На своей странице актриса публикует скрины скандальных переписок, в которых экс-супруги выясняют отношения. Например, в одной из таких публикаций Макеева утверждает, что Малькова якобы хочет выгнать сына из дома.Светлана же заявляет, что все эти обвинения "клевета", и даже угрожает судебными исками. Женщина уверена, что Роман и Анастасия пытаются переманить детей на свою сторону из-за того, что сейчас решается вопрос об алиментах.При этом в комментариях некоторые подписчики отмечают, что открыто публиковать такую скандальную переписку, особенно касающуюся детей, не корректно.Позже Анастасия разместила в соцсети пост, в котором написала, что принимает предложение Светланы о мире.
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нтв (телеканал), словения, развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия макеева

Многодетный жених Макеевой со скандалом развелся с женой

14:46 20.04.2021 (обновлено: 19:56 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Светлана Малькова, теперь уже экс-жена предпринимателя Романа Малькова, который ради актрисы Анастасии Макеевой оставил ее и четверых детей в Словении, сообщила в Instagram, что они развелись.
Ранее в эфире НТВ Светлана рассказала, что они с Романом еще официально женаты, но это не помешало многодетному отцу сделать предложение Макеевой.
Тогда женщина даже продемонстрировала свидетельство о регистрации брака. При этом ее соперница утверждала, что Роман уже разведен.
Оказалось, что это произошло лишь неделю назад, 12 апреля.

"Нас наконец-то развели 12 апреля!" — написала Малькова.

Сейчас оба бурно выясняют в соцсетях, с кем останутся их общие дети, а также решают вопрос с алиментами.
Роман заявляет: Светлана запрещает ему видеться и общаться с сыновьями и дочерью, и пытается доказать, что дети боятся родную мать. В этой борьбе его активно поддерживает Анастасия Макеева.
На своей странице актриса публикует скрины скандальных переписок, в которых экс-супруги выясняют отношения. Например, в одной из таких публикаций Макеева утверждает, что Малькова якобы хочет выгнать сына из дома.
Светлана же заявляет, что все эти обвинения "клевета", и даже угрожает судебными исками. Женщина уверена, что Роман и Анастасия пытаются переманить детей на свою сторону из-за того, что сейчас решается вопрос об алиментах.
При этом в комментариях некоторые подписчики отмечают, что открыто публиковать такую скандальную переписку, особенно касающуюся детей, не корректно.
Позже Анастасия разместила в соцсети пост, в котором написала, что принимает предложение Светланы о мире.
"Никаких издевок, никакого сарказма, только здравый смысл и перемирие", — отметила Макеева.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:26Шоубиз
Анастасию Макееву осудили за то, что увела мужа из многодетной семьи
 
ШоубизНТВ (телеканал)СловенияРазводШоу-бизнесЗнаменитостизвездыАнастасия Макеева
 
 
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