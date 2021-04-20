https://ria.ru/20210420/makeeva-1729057561.html

Многодетный жених Макеевой со скандалом развелся с женой

Многодетный жених Макеевой со скандалом развелся с женой

Светлана Малькова, теперь уже экс-жена предпринимателя Романа Малькова, который ради актрисы Анастасии Макеевой оставил ее и четверых детей в Словении, сообщила РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:46

2021-04-20T14:46

2021-04-20T19:56

нтв (телеканал)

словения

шоубиз

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шоу-бизнес

знаменитости

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анастасия макеева

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Светлана Малькова, теперь уже экс-жена предпринимателя Романа Малькова, который ради актрисы Анастасии Макеевой оставил ее и четверых детей в Словении, сообщила в Instagram, что они развелись.Ранее в эфире НТВ Светлана рассказала, что они с Романом еще официально женаты, но это не помешало многодетному отцу сделать предложение Макеевой. Тогда женщина даже продемонстрировала свидетельство о регистрации брака. При этом ее соперница утверждала, что Роман уже разведен.Оказалось, что это произошло лишь неделю назад, 12 апреля.Сейчас оба бурно выясняют в соцсетях, с кем останутся их общие дети, а также решают вопрос с алиментами.Роман заявляет: Светлана запрещает ему видеться и общаться с сыновьями и дочерью, и пытается доказать, что дети боятся родную мать. В этой борьбе его активно поддерживает Анастасия Макеева. На своей странице актриса публикует скрины скандальных переписок, в которых экс-супруги выясняют отношения. Например, в одной из таких публикаций Макеева утверждает, что Малькова якобы хочет выгнать сына из дома.Светлана же заявляет, что все эти обвинения "клевета", и даже угрожает судебными исками. Женщина уверена, что Роман и Анастасия пытаются переманить детей на свою сторону из-за того, что сейчас решается вопрос об алиментах.При этом в комментариях некоторые подписчики отмечают, что открыто публиковать такую скандальную переписку, особенно касающуюся детей, не корректно.Позже Анастасия разместила в соцсети пост, в котором написала, что принимает предложение Светланы о мире.

https://ria.ru/20210412/makeeva-1727907291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв (телеканал), словения, развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия макеева