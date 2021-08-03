https://ria.ru/20210803/liven-1744104694.html

В Санкт-Петербурге ливень подтопил улицы

В Санкт-Петербурге ливень подтопил улицы - РИА Новости, 03.08.2021

В Санкт-Петербурге ливень подтопил улицы

Сильный ветер и ливни в Петербурге привели к подтоплениям и падениям деревьев, повреждены 7 легковых автомобилей и две кровли домов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T09:24

2021-08-03T09:24

2021-08-03T11:39

происшествия

ломоносов

приморский район

петергоф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Сильный ветер и ливни в Петербурге привели к подтоплениям и падениям деревьев, повреждены 7 легковых автомобилей и две кровли домов, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."По состоянию на 07:00 3 августа прогноз неблагоприятных метеоявлений по СПб оправдался: максимальные порывы ветра 20 м/с, выпало 49 миллиметров осадков (Петродворцовый, Выборгский, Приморский районы). Из негативных последствий поступила 41 заявка, из них: 19 заявок на падение деревьев (повреждены 7 легковых автомобилей), 1 падение слабо закреплённой конструкции, повреждены две кровли жилых домов, 19 подтоплений подвальных помещений. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как сообщают очевидцы в соцсетях, были затоплены проспект Королева и улица Сизова, "половина машин на обочинах плавают в воде, некоторые почти наполовину". Вода в этих районах поднималась до уровня тротуаров.По данным очевидцев, из-за сильного дождя оказалось возможно проехать лишь по тротуарам на Байконурской улице, проспекте Испытателей. В соцсетях сообщили о затоплении улицы Уточкина и Комендантского проспекта, а также о подтоплении Гостилицкого шоссе в Петергофе. Кроме того, жители города Ломоносов заявили, что Вокзальная площадь "по традиции превращается в причал".

https://ria.ru/20210803/turist-1744087278.html

ломоносов

приморский район

петергоф

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Кадры подтоплений во время дождей в Петербурге Во время дождей в Петербурге затопило некоторые районы 2021-08-03T09:24 true PT0M44S

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происшествия, ломоносов, приморский район, петергоф