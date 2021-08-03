https://ria.ru/20210803/liven-1744104694.html
В Санкт-Петербурге ливень подтопил улицы
В Санкт-Петербурге ливень подтопил улицы - РИА Новости, 03.08.2021
В Санкт-Петербурге ливень подтопил улицы
Сильный ветер и ливни в Петербурге привели к подтоплениям и падениям деревьев, повреждены 7 легковых автомобилей и две кровли домов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:24
2021-08-03T09:24
2021-08-03T11:39
происшествия
ломоносов
приморский район
петергоф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744105933_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_49b46e18596a4d86c7543ba06dc84490.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Сильный ветер и ливни в Петербурге привели к подтоплениям и падениям деревьев, повреждены 7 легковых автомобилей и две кровли домов, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."По состоянию на 07:00 3 августа прогноз неблагоприятных метеоявлений по СПб оправдался: максимальные порывы ветра 20 м/с, выпало 49 миллиметров осадков (Петродворцовый, Выборгский, Приморский районы). Из негативных последствий поступила 41 заявка, из них: 19 заявок на падение деревьев (повреждены 7 легковых автомобилей), 1 падение слабо закреплённой конструкции, повреждены две кровли жилых домов, 19 подтоплений подвальных помещений. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Как сообщают очевидцы в соцсетях, были затоплены проспект Королева и улица Сизова, "половина машин на обочинах плавают в воде, некоторые почти наполовину". Вода в этих районах поднималась до уровня тротуаров.По данным очевидцев, из-за сильного дождя оказалось возможно проехать лишь по тротуарам на Байконурской улице, проспекте Испытателей. В соцсетях сообщили о затоплении улицы Уточкина и Комендантского проспекта, а также о подтоплении Гостилицкого шоссе в Петергофе. Кроме того, жители города Ломоносов заявили, что Вокзальная площадь "по традиции превращается в причал".
https://ria.ru/20210803/turist-1744087278.html
ломоносов
приморский район
петергоф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744105933_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_4dd3b92ea3834c6085dc0d1e4da4b839.jpg
Кадры подтоплений во время дождей в Петербурге
Во время дождей в Петербурге затопило некоторые районы
2021-08-03T09:24
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ломоносов, приморский район, петергоф
09:24 03.08.2021 (обновлено: 11:39 03.08.2021)
В Санкт-Петербурге ливень подтопил улицы
В Петербурге сильный ветер и ливни привели к подтоплениям и падениям деревьев