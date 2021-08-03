https://ria.ru/20210803/kushanashvili-1744137947.html

"Королю позволительно все": Кушанашвили о скандале Киркорова и Крапивиной

"Королю позволительно все": Кушанашвили о скандале Киркорова и Крапивиной - РИА Новости, 03.08.2021

"Королю позволительно все": Кушанашвили о скандале Киркорова и Крапивиной

В ссоре Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной больше правды на второй стороне, но при этом поп-король может позволить себе любую выходку. С таким мнением в... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:31

2021-08-03T12:31

2021-08-03T12:32

шоубиз

филипп киркоров

муз-тв (премия)

давид манукян (dava)

вячеслав манучаров

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В ссоре Филиппа Киркорова и Нателлы Крапивиной больше правды на второй стороне, но при этом поп-король может позволить себе любую выходку. С таким мнением в программе Вячеслава Манучарова выступил Отар Кушанашвили."Не нужно было (Крапивиной – Прим. Ред.) употреблять фразу "расчленить на шашлыки". Но она это признала и принесла извинения. Крапивина была с Лободой в самые ненастные дни после "ВИА Гры", когда Светлана не знала, как жить дальше. Они на пепелище прежней карьеры начали строить новую. Даже самый несведущий не будет отрицать, что это были подруги не разлей вода. И вдруг в первом комментарии к этой безобразной перепалке, в которой больше правды на стороне Крапивиной, Лобода заявила, что не одобряет таких слов. И Крапивина ушла по собственному желанию", – сказал журналист.Кушанашвили уточнил, что если бы он был другом Крапивиной, то горой бы встал на ее защиту, но отметил, что это должно "остаться на совести Лободы".При этом журналист подчеркнул, что поп-король достиг такого статуса, при котором может позволить себе любую выходку."Киркоров имеет право на любой спектакль, но этот перфоманс с Давой, когда я не понял, кто жених и невеста, был безвкусным и нелепым, чудовищным! Но это не отменяет статуса Киркорова певца номер один. Вопрос еще в том, о чем думал Дава", - сказал Кушанашвили.Кроме того, журналиста удивило поведение Киркорова. В одном из постов под "свадебной" фотографией поп-король призывал быть добрее и уверял, что только любовь спасет мир. А после нелестного высказывания Крапивиной, по мнению Кушанашвили, "наполнялся ненавистью".Конфликт продюсера и музыканта начался после премии "Муз-ТВ". Нателла Крапивина оставила комментарий под фотографией Филиппа Киркорова и Давида Манукяна (Dava) с церемонии, в котором написала, что "раньше таких (имея в виду артистов) расчленяли на шашлыки". Ведущий "Дома-2" и певец не промолчали и жестко ответили на критику.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп киркоров, муз-тв (премия), давид манукян (dava), вячеслав манучаров