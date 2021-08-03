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ФСБ рассказала, какие сведения пытался получить высланный эстонский консул

ФСБ рассказала, какие сведения пытался получить высланный эстонский консул - РИА Новости, 03.08.2021

ФСБ рассказала, какие сведения пытался получить высланный эстонский консул

Высланный эстонский консул Март Лятте пытался получить сведения о планах России в Арктике, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:19

2021-08-03T19:19

2021-08-03T21:12

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арктика

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Высланный эстонский консул Март Лятте пытался получить сведения о планах России в Арктике, сообщает ЦОС ФСБ.Ведомство в связи с решением МИД России о высылке обнародовало видеоматериалы задержания консула 6 июля в Петербурге при попытке получения от россиянина материалов закрытого характера."Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике", — сообщили в ФСБ.В ведомстве подчеркнули, что дипломат знал о закрытом характере этих документов.Ранее МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга.После этого российское внешнеполитическое ведомство объявило о высылке еще одного эстонского дипломата и предложило Таллину остановиться и не усложнять еще больше и без того обостренную до предела ситуациюПремьер Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что произошедшее в Санкт-Петербурге является провокацией ФСБ против эстонского дипломата, который, по ее мнению, "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".

https://ria.ru/20210803/estoniya-1744192974.html

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в мире, санкт-петербург, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), арктика, россия