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ФСБ рассказала, какие сведения пытался получить высланный эстонский консул
ФСБ рассказала, какие сведения пытался получить высланный эстонский консул - РИА Новости, 03.08.2021
ФСБ рассказала, какие сведения пытался получить высланный эстонский консул
Высланный эстонский консул Март Лятте пытался получить сведения о планах России в Арктике, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:19
2021-08-03T21:12
в мире
санкт-петербург
эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
арктика
россия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Высланный эстонский консул Март Лятте пытался получить сведения о планах России в Арктике, сообщает ЦОС ФСБ.Ведомство в связи с решением МИД России о высылке обнародовало видеоматериалы задержания консула 6 июля в Петербурге при попытке получения от россиянина материалов закрытого характера."Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике", — сообщили в ФСБ.В ведомстве подчеркнули, что дипломат знал о закрытом характере этих документов.Ранее МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга.После этого российское внешнеполитическое ведомство объявило о высылке еще одного эстонского дипломата и предложило Таллину остановиться и не усложнять еще больше и без того обостренную до предела ситуациюПремьер Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что произошедшее в Санкт-Петербурге является провокацией ФСБ против эстонского дипломата, который, по ее мнению, "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".
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в мире, санкт-петербург, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), арктика, россия
19:19 03.08.2021 (обновлено: 21:12 03.08.2021)
 
ФСБ рассказала, какие сведения пытался получить высланный эстонский консул

ФСБ: высланный эстонский консул Лятте пытался получить сведения о планах России в Арктике

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России
Автомобиль посольства Эстонии в РФ у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Высланный эстонский консул Март Лятте пытался получить сведения о планах России в Арктике, сообщает ЦОС ФСБ.
Ведомство в связи с решением МИД России о высылке обнародовало видеоматериалы задержания консула 6 июля в Петербурге при попытке получения от россиянина материалов закрытого характера.
"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике", — сообщили в ФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что дипломат знал о закрытом характере этих документов.
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Ранее МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга.
После этого российское внешнеполитическое ведомство объявило о высылке еще одного эстонского дипломата и предложило Таллину остановиться и не усложнять еще больше и без того обостренную до предела ситуацию
Премьер Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что произошедшее в Санкт-Петербурге является провокацией ФСБ против эстонского дипломата, который, по ее мнению, "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".
 
В миреСанкт-ПетербургЭстонияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АрктикаРоссия
 
 
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