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СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи - РИА Новости, 03.08.2021
СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
Именно лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее восстановить каналы связи, разорванные по инициативе Северной Кореи прошлым летом, передает агентство Рёнхап... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T06:59
2021-08-03T06:59
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
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СЕУЛ, 3 авг – РИА Новости. Именно лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее восстановить каналы связи, разорванные по инициативе Северной Кореи прошлым летом, передает агентство Рёнхап со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента.Южная и Северная Корея 27 июля наконец договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации.Это породило надежды на возобновление диалога с Пхеньяном. Позже Южная Корея даже предложила КНДР создать конференц-систему для проведения виртуальных переговоров в условиях коронавируса. Но изначально официальные лица отказались комментировать, кто первым предложил восстановить связь. Сеул также несколько раз заявлял, что не обсуждал с Пхеньяном проведение каких-то саммитов."Председатель КНДР Ким Чен Ын запросил (восстановление каналов связи – ред.)", - процитировали заявление разведки парламенту депутат правящей Объединенной демократической партии Южной Кореи и секретарь парламентского комитета по делам разведки Ким Бён Ги и депутат от партии "Гражданская сила" Ха Тхэ Гён.Разведка сообщила депутатам, что с апреля главы Южной и Северной Корей дважды обменялись официальными посланиями, где выразили волю "восстанавливать доверие и межкорейские отношения".В то же время сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон недавно заявила, что Южная Корея "преувеличила значение" восстановления каналов связи с КНДР, публично обсуждая возможности межкорейского саммита, и поспешные суждения принесут ей только "разочарование".Глава Национального агентства разведки Южной Кореи (NIS) Пак Чи Вон отметил, что Южная Корея не предлагала КНДР провести саммит лидеров двух государств.
https://ria.ru/20210728/kndr-1743201173.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын
06:59 03.08.2021
 
СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи

Ренхап: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 3 авг – РИА Новости. Именно лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее восстановить каналы связи, разорванные по инициативе Северной Кореи прошлым летом, передает агентство Рёнхап со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента.
Южная и Северная Корея 27 июля наконец договорились о восстановлении отношений и возобновили работу межкорейских каналов связи. Стало известно, что с апреля главы государств несколько раз обменялись официальными посланиями, результатом чего и стало восстановление коммуникации.
Это породило надежды на возобновление диалога с Пхеньяном. Позже Южная Корея даже предложила КНДР создать конференц-систему для проведения виртуальных переговоров в условиях коронавируса. Но изначально официальные лица отказались комментировать, кто первым предложил восстановить связь. Сеул также несколько раз заявлял, что не обсуждал с Пхеньяном проведение каких-то саммитов.
"Председатель КНДР Ким Чен Ын запросил (восстановление каналов связи – ред.)", - процитировали заявление разведки парламенту депутат правящей Объединенной демократической партии Южной Кореи и секретарь парламентского комитета по делам разведки Ким Бён Ги и депутат от партии "Гражданская сила" Ха Тхэ Гён.
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Разведка сообщила депутатам, что с апреля главы Южной и Северной Корей дважды обменялись официальными посланиями, где выразили волю "восстанавливать доверие и межкорейские отношения".
В то же время сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон недавно заявила, что Южная Корея "преувеличила значение" восстановления каналов связи с КНДР, публично обсуждая возможности межкорейского саммита, и поспешные суждения принесут ей только "разочарование".
Глава Национального агентства разведки Южной Кореи (NIS) Пак Чи Вон отметил, что Южная Корея не предлагала КНДР провести саммит лидеров двух государств.
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