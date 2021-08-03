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В Киеве посетовали на нехватку денег для ежегодной "Крымской платформы"
В Киеве посетовали на нехватку денег для ежегодной "Крымской платформы" - РИА Новости, 03.08.2021
В Киеве посетовали на нехватку денег для ежегодной "Крымской платформы"
Украина не сможет ежегодно проводить мероприятия такого масштаба, как запланированный саммит "Крымская платформа" из-за нехватки средств, Киев будет искать... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:42
2021-08-03T12:50
в мире
украина
киев
севастополь
республика крым
мид украины
эмине джапарова
россия
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КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Украина не сможет ежегодно проводить мероприятия такого масштаба, как запланированный саммит "Крымская платформа" из-за нехватки средств, Киев будет искать возможность провести этот формат в рамках ООН, заявила первый замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза."Президент очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" Крымскую платформу. Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН. Поэтому, будем думать над форматами", - сказала Джапарова в комментарии агентству "УНН" во вторник.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210801/krym-1743852639.html
украина
киев
севастополь
республика крым
россия
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в мире, украина, киев, севастополь, республика крым, мид украины, эмине джапарова, россия
12:42 03.08.2021 (обновлено: 12:50 03.08.2021)
 
В Киеве посетовали на нехватку денег для ежегодной "Крымской платформы"

Сотрудник МИД Джапарова: Киев не сможет проводить "Крымскую платформу" ежегодно из-за нехватки денег

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Украина не сможет ежегодно проводить мероприятия такого масштаба, как запланированный саммит "Крымская платформа" из-за нехватки средств, Киев будет искать возможность провести этот формат в рамках ООН, заявила первый замминистра иностранных дел страны Эмине Джапарова.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Он сообщил, что для этого запущена так называемая "Крымская платформа", в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Проведение саммита запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.
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"Президент очень хочет, чтобы этот формат был ежегодным. Ясно, что такого ресурса, такого уровня и масштаба мероприятия делать ежегодно не представляется возможным. Но мы будем думать, как и куда "парковать" Крымскую платформу. Возможно, это будет высокий сегмент в рамках ООН ежегодно в сентябре, ГА ООН. Поэтому, будем думать над форматами", - сказала Джапарова в комментарии агентству "УНН" во вторник.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
В миреУкраинаКиевСевастопольРеспублика КрымМИД УкраиныЭмине ДжапароваРоссия
 
 
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