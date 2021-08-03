https://ria.ru/20210803/inventions-1744142120.html

Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир

Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир - РИА Новости, 03.08.2021

Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир

Как выглядел первый прожектор? Почему спорят о том, кто придумал радио? Какие химические элементы предсказал Менделеев? Как работало первое искусственное сердце? Почему автомат Калашникова стал важным изобретением? Зачем нам нужен графен и что в нем особенного? И как будет работать устройство, которое позволит меньше платить за электричество?

2021-08-03T14:00

2021-08-03T14:00

2021-08-03T16:41

истории.doc

технологии

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Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир Как выглядел первый прожектор? Почему спорят о том, кто придумал радио? Какие химические элементы предсказал Менделеев? Как работало первое искусственное сердце? Почему автомат Калашникова стал важным изобретением? Зачем нам нужен графен и что в нем особенного? И как будет работать устройство, которое позволит меньше платить за электричество? audio/mpeg

Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир Как выглядел первый прожектор? Почему спорят о том, кто придумал радио? Какие химические элементы предсказал Менделеев? Как работало первое искусственное сердце? Почему автомат Калашникова стал важным изобретением? Зачем нам нужен графен и что в нем особенного? И как будет работать устройство, которое позволит меньше платить за электричество? audio/mpeg

Эпизод сделан при поддержке общественного движения "Общероссийский народный фронт".Более подробно о российских ученых 21-го века и их вкладе в нейробиологию, роботехнику, космонавтику и другие научные отрасли можно послушать в эпизоде "Историй.doc" Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина и Артем БуфтякМонтаж: Семен НедовенчанныйСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, история, медицина, оружие, наука, изобретение, химия, физика, математика, электричество, подкаст, аудио