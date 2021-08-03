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Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир
Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир - РИА Новости, 03.08.2021
Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир
Как выглядел первый прожектор? Почему спорят о том, кто придумал радио? Какие химические элементы предсказал Менделеев? Как работало первое искусственное сердце? Почему автомат Калашникова стал важным изобретением? Зачем нам нужен графен и что в нем особенного? И как будет работать устройство, которое позволит меньше платить за электричество?
2021-08-03T14:00
2021-08-03T14:00
2021-08-03T16:41
истории.doc
технологии
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наука
изобретение
химия
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Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир
Как выглядел первый прожектор? Почему спорят о том, кто придумал радио? Какие химические элементы предсказал Менделеев? Как работало первое искусственное сердце? Почему автомат Калашникова стал важным изобретением? Зачем нам нужен графен и что в нем особенного? И как будет работать устройство, которое позволит меньше платить за электричество?
audio/mpeg
Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир
Как выглядел первый прожектор? Почему спорят о том, кто придумал радио? Какие химические элементы предсказал Менделеев? Как работало первое искусственное сердце? Почему автомат Калашникова стал важным изобретением? Зачем нам нужен графен и что в нем особенного? И как будет работать устройство, которое позволит меньше платить за электричество?
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке общественного движения "Общероссийский народный фронт".Более подробно о российских ученых 21-го века и их вкладе в нейробиологию, роботехнику, космонавтику и другие научные отрасли можно послушать в эпизоде "Историй.doc" Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Алиса ХохловаГолоса эпизода: Наталия Шашина и Артем БуфтякМонтаж: Семен НедовенчанныйСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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технологии, история, медицина, оружие, наука, изобретение, химия, физика, математика, электричество, подкаст, аудио
14:00 03.08.2021 (обновлено: 16:41 03.08.2021)
Истории.doc. Изобретения российских ученых, менявшие мир
Как выглядел первый прожектор? Почему спорят о том, кто придумал радио? Какие химические элементы предсказал Менделеев? Как работало первое искусственное сердце? Почему автомат Калашникова стал важным изобретением? Зачем нам нужен графен и что в нем особенного? И как будет работать устройство, которое позволит меньше платить за электричество?