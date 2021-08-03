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Число жертв беспорядков в южноафриканском городе Феникс возросло до 36
Число жертв беспорядков в южноафриканском городе Феникс возросло до 36 - РИА Новости, 03.08.2021
Число жертв беспорядков в южноафриканском городе Феникс возросло до 36
Число жертв беспорядков, спровоцированных межэтническим конфликтом в южноафриканском городе Феникс, выросло до 36, сообщил министр по делам полиции ЮАР Бхеки... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T20:41
2021-08-03T20:42
в мире
юар
джейкоб зума
феникс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Число жертв беспорядков, спровоцированных межэтническим конфликтом в южноафриканском городе Феникс, выросло до 36, сообщил министр по делам полиции ЮАР Бхеки Селе.Как сообщали местные СМИ после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы в Фениксе в провинции Квазулу-Натал обострились отношения между местным населением и представителями индийской общины. Последние организовали отряды самообороны, которые якобы блокировали въезд в центр города чернокожих африканцев и в ряде случаев устраивали над ними расправы. Сообщалось о гибели 20 человек.По словам министра, из 36 погибших 30 были застрелены. "Двое были сожжены насмерть. Один был зарезан, и еще одного переехали автомобилем", - сказал он журналистам.В связи с расследованием убийств в городе были арестованы более 20 подозреваемых.Феникс был создан как поселок для рабочих на ферме сахарного тростника. В 1904 году Махатма Ганди, живший тогда в южноафриканском Дурбане, основал поселение Феникс, недалеко от границы с сегодняшним городом. С вступлением в 1950 году силу Закона о групповых территориях Феникс был зарезервирован для индийцев. Сейчас они составляют 85% его населения.
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в мире, юар, джейкоб зума, феникс
20:41 03.08.2021 (обновлено: 20:42 03.08.2021)
 
Число жертв беспорядков в южноафриканском городе Феникс возросло до 36

Министр Селе: число жертв беспорядков в южноафриканском городе Феникс возросло до 36 человек

© РИА Новости / Тимоти Барнард / Перейти в фотобанкПоследствия беспорядков на улице Йоханнесбурга
Последствия беспорядков на улице Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Тимоти Барнард
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ЙОХАННЕСБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Число жертв беспорядков, спровоцированных межэтническим конфликтом в южноафриканском городе Феникс, выросло до 36, сообщил министр по делам полиции ЮАР Бхеки Селе.
Как сообщали местные СМИ после заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы в Фениксе в провинции Квазулу-Натал обострились отношения между местным населением и представителями индийской общины. Последние организовали отряды самообороны, которые якобы блокировали въезд в центр города чернокожих африканцев и в ряде случаев устраивали над ними расправы. Сообщалось о гибели 20 человек.
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По словам министра, из 36 погибших 30 были застрелены. "Двое были сожжены насмерть. Один был зарезан, и еще одного переехали автомобилем", - сказал он журналистам.
В связи с расследованием убийств в городе были арестованы более 20 подозреваемых.
Феникс был создан как поселок для рабочих на ферме сахарного тростника. В 1904 году Махатма Ганди, живший тогда в южноафриканском Дурбане, основал поселение Феникс, недалеко от границы с сегодняшним городом. С вступлением в 1950 году силу Закона о групповых территориях Феникс был зарезервирован для индийцев. Сейчас они составляют 85% его населения.
 
В миреЮАРДжейкоб ЗумаФеникс
 
 
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