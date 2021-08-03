https://ria.ru/20210803/estoniya-1744192974.html

В МИД Эстонии прокомментировали высылку дипломата из России

В МИД Эстонии прокомментировали высылку дипломата из России - РИА Новости, 03.08.2021

В МИД Эстонии прокомментировали высылку дипломата из России

МИД Эстонии пока не определился с возможным ответом на высылку эстонского дипломата из России, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:36

2021-08-03T16:36

2021-08-03T16:36

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 авг - РИА Новости. МИД Эстонии пока не определился с возможным ответом на высылку эстонского дипломата из России, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Ранее во вторник посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД РФ. КАк сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, послу был заявлен решительный протест и вручена нота, где указано, что на основе принципа взаимности сотрудник эстонского диппредставительства в Москве объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию РФ в течение недели.МИД Эстонии пока не определился с возможным ответом на высылку эстонского дипломата из России. "Речь идет о вызывающем крайнее сожаление случае, который не способствует отношениям двух государств. Мы тщательно рассматриваем наши собственные последующие действия", - сообщил представитель МИД порталу эстонского телерадиовещания ERR.Ранее МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персоной нон грата в ответ на выдворение эстонского консула Марта Лятте из Санкт-Петербурга.Российское внешнеполитическое ведомство предложило эстонским партнерам остановиться и не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию. МИД РФ пригрозил Эстонии новым решительным ответом, если она проигнорирует предложение, отмечая, что в этом случае вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону.ФСБ России сообщила, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечалось, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Позже МИД России объявил Лятте персоной нон грата.Премьер Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что произошедшее в Санкт-Петербурге является провокацией ФСБ против эстонского дипломата, который, по ее мнению, "занимался своей обычной работой в стране пребывания в соответствии со всеми правовыми актами".

https://ria.ru/20210721/estoniya-1742251951.html

https://ria.ru/20210704/estoniya-1739847892.html

https://ria.ru/20210604/estoniya-1735613580.html

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в мире, эстония, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мид эстонии, александр петров (посол), россия