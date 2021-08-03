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В Киргизии задержали экс-премьера Сариева по делу "Кумтора"

В Киргизии задержали экс-премьера Сариева по делу "Кумтора" - РИА Новости, 03.08.2021

В Киргизии задержали экс-премьера Сариева по делу "Кумтора"

Экс-премьер Киргизии Темир Сариев задержан в республике по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор", передает Sputnik Кыргызстан со... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:03

2021-08-03T12:03

2021-08-03T12:24

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БИШКЕК, 3 авг - РИА Новости. Экс-премьер Киргизии Темир Сариев задержан в республике по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор", передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).В понедельник в Бишкек прилетел бывший президент Киргизии Аскар Акаев. После допроса в ГКНБ по делу о "Кумторе" он заявил, что ответил на вопросы по этому делу и хочет помочь следствию."Задержан экс-премьер-министр Темир Сариев, сообщила пресс-служба ГКНБ", - пишет Sputnik.Как отметили в агентстве, в ведомстве напомнили, что ведется расследование по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор"."По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств, 3 августа следствием решено задержать Сариева. Он водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", - приводит Sputnik сообщение спецслужбы.По утверждению следствия, Сариев, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника Кумтор на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб."Отмечено, что с Сариевым будут продолжены следственные действия, по результатам которых в ближайшие 48 часов Первомайским районным судом будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения", - добавляет Sputnik.Ранее экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор", сообщал председатель ГКНБ республики Камчыбек Ташиев.

https://ria.ru/20210802/akaev-1743978789.html

https://ria.ru/20210706/kirgiziya-1740091175.html

https://ria.ru/20210531/kirgiziya-1735015327.html

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в мире, киргизия, бишкек, аскар акаев, темир сариев