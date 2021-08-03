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В Киргизии задержали экс-премьера Сариева по делу "Кумтора"
В Киргизии задержали экс-премьера Сариева по делу "Кумтора" - РИА Новости, 03.08.2021
В Киргизии задержали экс-премьера Сариева по делу "Кумтора"
Экс-премьер Киргизии Темир Сариев задержан в республике по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор", передает Sputnik Кыргызстан со... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:03
2021-08-03T12:24
в мире
киргизия
бишкек
аскар акаев
темир сариев
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БИШКЕК, 3 авг - РИА Новости. Экс-премьер Киргизии Темир Сариев задержан в республике по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор", передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).В понедельник в Бишкек прилетел бывший президент Киргизии Аскар Акаев. После допроса в ГКНБ по делу о "Кумторе" он заявил, что ответил на вопросы по этому делу и хочет помочь следствию."Задержан экс-премьер-министр Темир Сариев, сообщила пресс-служба ГКНБ", - пишет Sputnik.Как отметили в агентстве, в ведомстве напомнили, что ведется расследование по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор"."По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств, 3 августа следствием решено задержать Сариева. Он водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", - приводит Sputnik сообщение спецслужбы.По утверждению следствия, Сариев, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника Кумтор на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб."Отмечено, что с Сариевым будут продолжены следственные действия, по результатам которых в ближайшие 48 часов Первомайским районным судом будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения", - добавляет Sputnik.Ранее экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор", сообщал председатель ГКНБ республики Камчыбек Ташиев.
https://ria.ru/20210802/akaev-1743978789.html
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в мире, киргизия, бишкек, аскар акаев, темир сариев
12:03 03.08.2021 (обновлено: 12:24 03.08.2021)
 
В Киргизии задержали экс-премьера Сариева по делу "Кумтора"

ГКНБ Киргизии: экс-премьер Сариев задержан по делу о коррупции при разработке месторождения "Кумтор"

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкОткрытие границы между Киргизией и Казахстаном
Открытие границы между Киргизией и Казахстаном - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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БИШКЕК, 3 авг - РИА Новости. Экс-премьер Киргизии Темир Сариев задержан в республике по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор", передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
В понедельник в Бишкек прилетел бывший президент Киргизии Аскар Акаев. После допроса в ГКНБ по делу о "Кумторе" он заявил, что ответил на вопросы по этому делу и хочет помочь следствию.
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума Технологический прорыв. Пространственное развитие России в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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"Задержан экс-премьер-министр Темир Сариев, сообщила пресс-служба ГКНБ", - пишет Sputnik.
Как отметили в агентстве, в ведомстве напомнили, что ведется расследование по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор".
"По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств, 3 августа следствием решено задержать Сариева. Он водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", - приводит Sputnik сообщение спецслужбы.
По утверждению следствия, Сариев, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника Кумтор на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.
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"Отмечено, что с Сариевым будут продолжены следственные действия, по результатам которых в ближайшие 48 часов Первомайским районным судом будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения", - добавляет Sputnik.
Ранее экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор", сообщал председатель ГКНБ республики Камчыбек Ташиев.
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В миреКиргизияБишкекАскар АкаевТемир Сариев
 
 
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