Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/babariko-1744128399.html
Адвокат рассказала, чем Бабарико занимается в колонии
Адвокат рассказала, чем Бабарико занимается в колонии - РИА Новости, 03.08.2021
Адвокат рассказала, чем Бабарико занимается в колонии
Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико в исправительной колонии Новополоцка работает... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:47
2021-08-03T18:21
общество
белоруссия
минск
виктор бабарико
белгазпромбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073886_0:160:1938:1250_1920x0_80_0_0_f1815b894c597c8aaadc5f08d161f9ef.jpg
МИНСК, 3 авг — РИА Новости. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико в исправительной колонии Новополоцка работает истопником, сообщила во вторник его адвокат Наталья Мацкевич.Шестого июля Верховный суд приговорил Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях в особо крупном размере. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит и вступил в силу сразу. Однако адвокаты Бабарико заявляли о намерении обжаловать его в порядке надзора и добиваться отмены.Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.
https://ria.ru/20210706/frantsiya-1740165535.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073886_129:0:1938:1357_1920x0_80_0_0_db6a923dffc1fd1267c048ecc4b89178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, белоруссия, минск, виктор бабарико, белгазпромбанк
11:47 03.08.2021 (обновлено: 18:21 03.08.2021)
 
Адвокат рассказала, чем Бабарико занимается в колонии

Адвокат Мацкевич: экс-глава Белгазпромбанка Бабарико работает истопником в колонии в Новополоцке

© REUTERS / BelTA/Ramil NasibulinВиктор Бабарико в суде во время оглашения приговора
Виктор Бабарико в суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© REUTERS / BelTA/Ramil Nasibulin
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 авг — РИА Новости. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико в исправительной колонии Новополоцка работает истопником, сообщила во вторник его адвокат Наталья Мацкевич.

"Встреча с Виктором Бабарико в ИК-1 (в Новополоцке. — Прим. ред.). Пришлось серьезно подождать, но зато поговорили. Чудесное чувство юмора — при нем! Говорит, что идея создать "ЗК-банк" не прошла, пришлось сменить профессию. Подкидывает дровишки в пекарне, истопник", — написала Мацкевич в Twitter.

Шестого июля Верховный суд приговорил Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях в особо крупном размере. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит и вступил в силу сразу. Однако адвокаты Бабарико заявляли о намерении обжаловать его в порядке надзора и добиваться отмены.
Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.
Виктор Бабарико в суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 19:34
МИД Франции назвал приговор Бабарико проявлением репрессивной политики
 
ОбществоБелоруссияМинскВиктор БабарикоБелгазпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
02:27WSJ: Афганистан освободил пять тысяч пленных боевиков под давлением США
Лента новостейМолния