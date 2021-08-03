11:47 03.08.2021 (обновлено: 18:21 03.08.2021)
Адвокат рассказала, чем Бабарико занимается в колонии
Адвокат Мацкевич: экс-глава Белгазпромбанка Бабарико работает истопником в колонии в Новополоцке
МИНСК, 3 авг — РИА Новости. Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико в исправительной колонии Новополоцка работает истопником, сообщила во вторник его адвокат Наталья Мацкевич.
"Встреча с Виктором Бабарико в ИК-1 (в Новополоцке. — Прим. ред.). Пришлось серьезно подождать, но зато поговорили. Чудесное чувство юмора — при нем! Говорит, что идея создать "ЗК-банк" не прошла, пришлось сменить профессию. Подкидывает дровишки в пекарне, истопник", — написала Мацкевич в Twitter.
Шестого июля Верховный суд приговорил Бабарико, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Бывшего банкира обвиняли в получении взятки организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в обоих случаях в особо крупном размере. Приговор Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит и вступил в силу сразу. Однако адвокаты Бабарико заявляли о намерении обжаловать его в порядке надзора и добиваться отмены.
Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являлись восемь человек. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе банка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, ядро преступной группы, которую Бабарико создал из своих заместителей, сформировалось к 2008 году, а до 2020 года экс-банкир координировал действия ее участников, занимался распределением ролей и назначал суммы незаконного вознаграждения.
Бабарико свою вину ни в ходе следствия, ни на суде не признал. Он и его адвокаты считают уголовное преследование политически мотивированным и связывают его с намерением Бабарико баллотироваться на пост президента Белоруссии в 2020 году.