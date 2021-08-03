https://ria.ru/20210803/aviamekhanik-1744148122.html

Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками

Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками - РИА Новости, 03.08.2021

Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками

Минтруд разрешил женщинам работать по специальности "авиамеханик", эта норма вступает в силу 1 марта 2022 года, сообщила РИА Новости во вторник глава... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:21

2021-08-03T13:21

2021-08-03T17:39

общество

совет федерации рф

инна святенко

россия

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156239/18/1562391881_0:239:2200:1477_1920x0_80_0_0_e66ffb87bfc8774ddee2dc0d62fddc7f.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минтруд разрешил женщинам работать по специальности "авиамеханик", эта норма вступает в силу 1 марта 2022 года, сообщила РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Буквально месяц назад выпускницы вузов присылали мне сообщения в социальных сетях, где выкладывали фотографии дипломов и выражали сожаление о том, что, видимо, применить свои знания на практике не получится", — сказала сенатор.Сообщений было множество, и важно было помочь каждой из них, добавила она."И сейчас я искренне рада, что удалось устранить несправедливость, которая в прямом смысле слова ставила в тупик девушек, которые отучились по специальности инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов). Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года", — отметила Святенко.По ее словам, приказ Минтруда — не просто разрешение на работу, это возможность заняться любимым делом, о которым многие мечтали со студенческих лет.Ранее политик отмечала, что по линии Минобороны женщина может работать авиационным инженером, но по гражданским специальностям — пока нет. Сейчас вносятся изменения в перечень гражданских специальностей.

https://ria.ru/20210103/mashinisty-1591878944.html

https://ria.ru/20210108/aviatsiya-1591461708.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, инна святенко, россия, навигатор абитуриента, кем стать