https://ria.ru/20210803/aviamekhanik-1744148122.html
Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками
Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками - РИА Новости, 03.08.2021
Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками
Минтруд разрешил женщинам работать по специальности "авиамеханик", эта норма вступает в силу 1 марта 2022 года, сообщила РИА Новости во вторник глава... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:21
2021-08-03T13:21
2021-08-03T17:39
общество
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минтруд разрешил женщинам работать по специальности "авиамеханик", эта норма вступает в силу 1 марта 2022 года, сообщила РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Буквально месяц назад выпускницы вузов присылали мне сообщения в социальных сетях, где выкладывали фотографии дипломов и выражали сожаление о том, что, видимо, применить свои знания на практике не получится", — сказала сенатор.Сообщений было множество, и важно было помочь каждой из них, добавила она."И сейчас я искренне рада, что удалось устранить несправедливость, которая в прямом смысле слова ставила в тупик девушек, которые отучились по специальности инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов). Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года", — отметила Святенко.По ее словам, приказ Минтруда — не просто разрешение на работу, это возможность заняться любимым делом, о которым многие мечтали со студенческих лет.Ранее политик отмечала, что по линии Минобороны женщина может работать авиационным инженером, но по гражданским специальностям — пока нет. Сейчас вносятся изменения в перечень гражданских специальностей.
https://ria.ru/20210103/mashinisty-1591878944.html
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РИА Новости
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общество, совет федерации рф, инна святенко, россия, навигатор абитуриента, кем стать
13:21 03.08.2021 (обновлено: 17:39 03.08.2021)
Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками
Сенатор Святенко: Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками с 1 марта 2022 года
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Минтруд разрешил женщинам работать по специальности "авиамеханик", эта норма вступает в силу 1 марта 2022 года, сообщила РИА Новости во вторник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко
.
"Буквально месяц назад выпускницы вузов присылали мне сообщения в социальных сетях, где выкладывали фотографии дипломов и выражали сожаление о том, что, видимо, применить свои знания на практике не получится", — сказала сенатор.
Сообщений было множество, и важно было помочь каждой из них, добавила она.
"И сейчас я искренне рада, что удалось устранить несправедливость, которая в прямом смысле слова ставила в тупик девушек, которые отучились по специальности инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов). Приказ вступает в силу 1 марта 2022 года", — отметила Святенко.
По ее словам, приказ Минтруда — не просто разрешение на работу, это возможность заняться любимым делом, о которым многие мечтали со студенческих лет.
Ранее политик отмечала, что по линии Минобороны женщина может работать авиационным инженером, но по гражданским специальностям — пока нет. Сейчас вносятся изменения в перечень гражданских специальностей.