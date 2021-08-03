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Армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах
Армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах - РИА Новости, 03.08.2021
Армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах
География Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе российского военного ведомства, значительно расширилась, в этом году состязания пройдут... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:42
2021-08-03T12:48
безопасность
армия
сергей шойгу
патриот
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. География Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе российского военного ведомства, значительно расширилась, в этом году состязания пройдут в 11 странах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.Он отметил, что к настоящему моменту география Игр значительно расширилась.По его словам, традиционно на Играх будет работать "Клуб болельщиков", также пройдут тематические фестивали и мастер-классы."В парке "Патриот" гости и участники смогут посетить музеи Армейских международных игр, который откроется к началу состязаний. Большинство наших коллег отмечает, что соревнования стали уникальной площадкой по совершенствованию воинского мастерства и популяризации службы в армии и на флоте", - сказал Шойгу.Он обратил внимание, что второй раз подряд Игры пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия", в рамках которого будут организованы экспозиции, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.
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безопасность, армия, сергей шойгу, патриот, россия
12:42 03.08.2021 (обновлено: 12:48 03.08.2021)
 
Армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах

География Армейских международных игр значительно расширилась, состязания пройдут в 11 странах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД перед началом третьего полуфинала международных соревнований "Танковый биатлон-2018". 9 августа 2018
Самолет Ил-76МД перед началом третьего полуфинала международных соревнований Танковый биатлон-2018. 9 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. География Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе российского военного ведомства, значительно расширилась, в этом году состязания пройдут в 11 странах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
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Он отметил, что к настоящему моменту география Игр значительно расширилась.
"Впервые конкурсы состоятся в Алжире, Вьетнаме, Катаре и Сербии", - сообщил министр.
По его словам, традиционно на Играх будет работать "Клуб болельщиков", также пройдут тематические фестивали и мастер-классы.
"В парке "Патриот" гости и участники смогут посетить музеи Армейских международных игр, который откроется к началу состязаний. Большинство наших коллег отмечает, что соревнования стали уникальной площадкой по совершенствованию воинского мастерства и популяризации службы в армии и на флоте", - сказал Шойгу.
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Он обратил внимание, что второй раз подряд Игры пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия", в рамках которого будут организованы экспозиции, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.
 
БезопасностьАрмияСергей ШойгуПатриотРоссия
 
 
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