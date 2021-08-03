https://ria.ru/20210803/armiya-1744140610.html

Армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах

Армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах - РИА Новости, 03.08.2021

Армейские международные игры в этом году пройдут в 11 странах

География Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе российского военного ведомства, значительно расширилась, в этом году состязания пройдут... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:42

2021-08-03T12:42

2021-08-03T12:48

безопасность

армия

сергей шойгу

патриот

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. География Армейских международных игр, которые проводятся по инициативе российского военного ведомства, значительно расширилась, в этом году состязания пройдут в 11 странах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."С 22 августа по 4 сентября более 280 команд из 42 стран продемонстрируют боевую выучку и волю к победе. В этом году соревнования будут проводиться на территории 11 государств", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.Он отметил, что к настоящему моменту география Игр значительно расширилась.По его словам, традиционно на Играх будет работать "Клуб болельщиков", также пройдут тематические фестивали и мастер-классы."В парке "Патриот" гости и участники смогут посетить музеи Армейских международных игр, который откроется к началу состязаний. Большинство наших коллег отмечает, что соревнования стали уникальной площадкой по совершенствованию воинского мастерства и популяризации службы в армии и на флоте", - сказал Шойгу.Он обратил внимание, что второй раз подряд Игры пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "Армия", в рамках которого будут организованы экспозиции, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.

https://ria.ru/20210802/tanki-1743997886.html

https://ria.ru/20210625/armiya-1738629821.html

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безопасность, армия, сергей шойгу, патриот, россия