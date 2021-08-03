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Туризм
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Как отметить День арбуза: рецепты необычных и вкусных блюд
Как отметить День арбуза: рецепты необычных и вкусных блюд - РИА Новости, 03.08.2021
Как отметить День арбуза: рецепты необычных и вкусных блюд
Третьего августа во всем мире отмечают День арбуза. Если вы еще не открыли сезон поедания этого плода из семейства тыквенных — самое время начинать. В каких... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:00
2021-08-03T21:00
туризм
праздник
астрахань
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
еда - туризм
рецепты
россия
простые рецепты
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Ольга Цынская. Третьего августа во всем мире отмечают День арбуза. Если вы еще не открыли сезон поедания этого плода из семейства тыквенных — самое время начинать. В каких регионах России выращивают самые вкусные арбузы и какие неожиданные блюда можно из них приготовить РИА Новости рассказали организаторы Национального конкурса “Вкусы России”, учрежденного Минсельхозом.В Россию арбуз попал через Астрахань, куда его впервые завезли золотоордынцы. Он был украшением стола их правителей и знатных вельмож, его брали в походы воины-кочевники, как сосуд, содержащий и воду, и пищу, освежающий и дающий силу. Астраханские арбузы разнообразны по размеру, вкусу, внешнему виду: кроме красных, есть желтые, оранжевые, белые, зеленые арбузы. Причем новые сорта с желтой и белой мякотью гипоаллергенны. Эти ягоды полезны для здоровья: хорошо выводят холестерин, и всего в 150 граммах содержится суточная норма магния.На бахчевых развалах специалисты советуют спрашивать также соль-илецкие арбузы. В суровом климате Оренбургской области эти плоды созревают сочными, сладкими, ароматными. И выращивают их там с XIX века. Ровенский район Саратовской области — тоже арбузный край. В северном климате ягоды созревают сладкими, с ярким вкусом. В Белгородской области выращивать арбузы начали еще до революции. Местный климат и почвы хорошо подходят для бахчевых культур. Сейчас полосатые ягоды из Корочанского района известны по всей России. Салат с арбузом и козьим сыром под винной заправкойИнгредиентыКак приготовитьЛетний гаспачо с арбузомИнгредиентыКак приготовитьЖареный арбуз в кляреЭтот десерт необычен, но очень вкусен и свеж. Ароматные арбузные ломтики в румяной "шубке" получаются нежными и сочными.ИнгредиентыКак приготовитьТорт из арбузаОчень оригинальный и низкокалорийный десерт. ИнгредиентыКак приготовить
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праздник, астрахань, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еда - туризм, рецепты, россия, простые рецепты, что приготовить
21:00 03.08.2021
 

Как отметить День арбуза: рецепты необычных и вкусных блюд

CC0 / Suanpa / Арбузы
Арбузы - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
CC0 / Suanpa /
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Ольга Цынская. Третьего августа во всем мире отмечают День арбуза. Если вы еще не открыли сезон поедания этого плода из семейства тыквенных — самое время начинать. В каких регионах России выращивают самые вкусные арбузы и какие неожиданные блюда можно из них приготовить РИА Новости рассказали организаторы Национального конкурса “Вкусы России”, учрежденного Минсельхозом.
В Россию арбуз попал через Астрахань, куда его впервые завезли золотоордынцы. Он был украшением стола их правителей и знатных вельмож, его брали в походы воины-кочевники, как сосуд, содержащий и воду, и пищу, освежающий и дающий силу. Астраханские арбузы разнообразны по размеру, вкусу, внешнему виду: кроме красных, есть желтые, оранжевые, белые, зеленые арбузы. Причем новые сорта с желтой и белой мякотью гипоаллергенны. Эти ягоды полезны для здоровья: хорошо выводят холестерин, и всего в 150 граммах содержится суточная норма магния.
На бахчевых развалах специалисты советуют спрашивать также соль-илецкие арбузы. В суровом климате Оренбургской области эти плоды созревают сочными, сладкими, ароматными. И выращивают их там с XIX века.
Ровенский район Саратовской области — тоже арбузный край. В северном климате ягоды созревают сладкими, с ярким вкусом.
В Белгородской области выращивать арбузы начали еще до революции. Местный климат и почвы хорошо подходят для бахчевых культур. Сейчас полосатые ягоды из Корочанского района известны по всей России.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВыращивание и сбор арбузов
Выращивание и сбор арбузов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Выращивание и сбор арбузов

Салат с арбузом и козьим сыром под винной заправкой

Ингредиенты
  • Оливковое масло — три столовые ложки;
  • Апельсиновый сок — три столовые ложки;
  • Красный винный уксус — одна столовая ложка;
  • Руккола, грецкие орехи, соль, черный перец, ялтинский лук — по вкусу;
  • Мякоть арбуза — 800 граммов;
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”День арбуза
День арбуза - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”
День арбуза
Как приготовить
  1. 1
    В большой миске смешиваем оливковое масло, апельсиновый сок, винный уксус, соль и черный перец.
  2. 2
    Ялтинский лук режем тонкими полукольцами и замачиваем в винном уксусе на 15 минут.
  3. 3
    В заправку добавляем рукколу, нарезанную кубиками мякоть арбуза и ялтинский лук. Аккуратно перемешиваем и раскладываем по тарелкам.
  4. 4
    Сверху выкладываем козий сыр и слегка измельченные орехи.

Летний гаспачо с арбузом

© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”День арбуза
День арбуза - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”
День арбуза
Ингредиенты
  • Арбуз (мякоть без косточек, нарезанная кубиками) — три стакана;
  • Помидоры свежие (очищенные от шкурки и мелко нарезанные) — 1,5 стакана;
  • Огурцы (очищенный от семян и мелкорубленый) — один стакан;
  • Ялтинский лук красный (мелкорубленый) — две столовые ложки;
  • Масло оливковое — две столовые ложки;
  • Красный винный уксус — одна чайная ложка;
  • Свежий сок лайма — две столовые ложки;
  • Укроп свежий (мелкорубленый) — одна столовая ложка
Как приготовить
  1. 1
    В чашу блендера или кухонного процессора складываем арбуз, помидоры, огурец, красный лук, налить оливковое масло и винный уксус. Закрываем и делаем пюре.
  2. 2
    Вводим в получившуюся массу сок лайма и столовую ложку рубленого укропа, солим и перчим.
  3. 3
    Подаем арбузный гаспачо охлажденным в порционных тарелках, украшаем, по желанию, веточками укропа.

Жареный арбуз в кляре

© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”День арбуза
День арбуза - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”
День арбуза
Этот десерт необычен, но очень вкусен и свеж. Ароматные арбузные ломтики в румяной "шубке" получаются нежными и сочными.
Ингредиенты
  • Арбуз — 350 граммов;
  • Крахмал кукурузный — 50 граммов;
  • Мука — 60 граммов;
  • Сахар — 50 граммов;
  • Крошка ледяная — 50 граммов;
  • Сахарная пудра, мята, соус карамельный — по вкусу;
  • Яйцо — одна штука;
  • Соль — щепотка
Как приготовить
  1. 1
    Нарезаем мякоть арбуза мелкими кусочками и припудриваем их крахмалом. Затем приготовим кляр из крахмала, яйца, сахара, муки, соли и ледяной воды из колотого льда.
  2. 2
    Теперь опускаем поочередно каждый кусочек арбуза в кляр и жарим во фритюре до золотистого цвета.
  3. 3
    Готовые арбузные "пончики" вынимаем из фритюра, подсушиваем на бумажном полотенце и подаем, посыпав сахарной пудрой.
  4. 4
    Украшаем листиками мяты.
  5. 5
    По желанию можно полить карамельным соусом или медом.

Торт из арбуза

© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”День арбуза
День арбуза - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”
День арбуза
Очень оригинальный и низкокалорийный десерт.
Ингредиенты
  • Арбуз — одна штука;
  • Мед — одна столовая ложка;
  • Миндаль сладкий — один стакан;
  • Фрукты — на вкус, для украшения;
  • Кокосовое молоко — две банки;
  • Ванильная эссенция — 1/2 чайной ложки
Как приготовить
  1. 1
    Сначала кокосовое молоко следует на пять часов оставить в холодильнике. За это время жидкость и жир успеют разделится. После этого сливаем молоко, а жир отправляем в миску.
  2. 2
    К нему добавляем мед и ванильную эссенцию, затем взбиваем все миксером на высокой скорости до получения "воздушной" массы.
  3. 3
    Разогреваем сковороду и высыпаем в нее миндаль, обжариваем его до получения румяности. После сразу пересыпаем в другую емкость.
  4. 4
    У арбуза отрезаем низ и верх, так, чтобы с двух сторон были ровные поверхности. Аккуратно счищаем всю кожуру.
  5. 5
    Протираем арбуз салфетками. И начинаем все смазывать кремом. Ягода должна покрыться слоем крема в один-два сантиметра.
  6. 6
    Посыпаем арбуз миндалем и украшаем фруктами.
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