https://ria.ru/20210803/arbuz-1744173244.html

Как отметить День арбуза: рецепты необычных и вкусных блюд

Как отметить День арбуза: рецепты необычных и вкусных блюд - РИА Новости, 03.08.2021

Как отметить День арбуза: рецепты необычных и вкусных блюд

Третьего августа во всем мире отмечают День арбуза. Если вы еще не открыли сезон поедания этого плода из семейства тыквенных — самое время начинать. В каких... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T21:00

2021-08-03T21:00

2021-08-03T21:00

туризм

праздник

астрахань

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

еда - туризм

рецепты

россия

простые рецепты

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Ольга Цынская. Третьего августа во всем мире отмечают День арбуза. Если вы еще не открыли сезон поедания этого плода из семейства тыквенных — самое время начинать. В каких регионах России выращивают самые вкусные арбузы и какие неожиданные блюда можно из них приготовить РИА Новости рассказали организаторы Национального конкурса “Вкусы России”, учрежденного Минсельхозом.В Россию арбуз попал через Астрахань, куда его впервые завезли золотоордынцы. Он был украшением стола их правителей и знатных вельмож, его брали в походы воины-кочевники, как сосуд, содержащий и воду, и пищу, освежающий и дающий силу. Астраханские арбузы разнообразны по размеру, вкусу, внешнему виду: кроме красных, есть желтые, оранжевые, белые, зеленые арбузы. Причем новые сорта с желтой и белой мякотью гипоаллергенны. Эти ягоды полезны для здоровья: хорошо выводят холестерин, и всего в 150 граммах содержится суточная норма магния.На бахчевых развалах специалисты советуют спрашивать также соль-илецкие арбузы. В суровом климате Оренбургской области эти плоды созревают сочными, сладкими, ароматными. И выращивают их там с XIX века. Ровенский район Саратовской области — тоже арбузный край. В северном климате ягоды созревают сладкими, с ярким вкусом. В Белгородской области выращивать арбузы начали еще до революции. Местный климат и почвы хорошо подходят для бахчевых культур. Сейчас полосатые ягоды из Корочанского района известны по всей России. Салат с арбузом и козьим сыром под винной заправкойИнгредиентыКак приготовитьЛетний гаспачо с арбузомИнгредиентыКак приготовитьЖареный арбуз в кляреЭтот десерт необычен, но очень вкусен и свеж. Ароматные арбузные ломтики в румяной "шубке" получаются нежными и сочными.ИнгредиентыКак приготовитьТорт из арбузаОчень оригинальный и низкокалорийный десерт. ИнгредиентыКак приготовить

https://ria.ru/20210730/latviya-1741402674.html

астрахань

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздник, астрахань, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еда - туризм, рецепты, россия, простые рецепты, что приготовить