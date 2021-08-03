Как отметить День арбуза: рецепты необычных и вкусных блюд
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Ольга Цынская. Третьего августа во всем мире отмечают День арбуза. Если вы еще не открыли сезон поедания этого плода из семейства тыквенных — самое время начинать. В каких регионах России выращивают самые вкусные арбузы и какие неожиданные блюда можно из них приготовить РИА Новости рассказали организаторы Национального конкурса “Вкусы России”, учрежденного Минсельхозом.
В Россию арбуз попал через Астрахань, куда его впервые завезли золотоордынцы. Он был украшением стола их правителей и знатных вельмож, его брали в походы воины-кочевники, как сосуд, содержащий и воду, и пищу, освежающий и дающий силу. Астраханские арбузы разнообразны по размеру, вкусу, внешнему виду: кроме красных, есть желтые, оранжевые, белые, зеленые арбузы. Причем новые сорта с желтой и белой мякотью гипоаллергенны. Эти ягоды полезны для здоровья: хорошо выводят холестерин, и всего в 150 граммах содержится суточная норма магния.
На бахчевых развалах специалисты советуют спрашивать также соль-илецкие арбузы. В суровом климате Оренбургской области эти плоды созревают сочными, сладкими, ароматными. И выращивают их там с XIX века.
Ровенский район Саратовской области — тоже арбузный край. В северном климате ягоды созревают сладкими, с ярким вкусом.
В Белгородской области выращивать арбузы начали еще до революции. Местный климат и почвы хорошо подходят для бахчевых культур. Сейчас полосатые ягоды из Корочанского района известны по всей России.
Выращивание и сбор арбузов
Салат с арбузом и козьим сыром под винной заправкой
Ингредиенты
- —Оливковое масло — три столовые ложки;
- —Апельсиновый сок — три столовые ложки;
- —Красный винный уксус — одна столовая ложка;
- —Руккола, грецкие орехи, соль, черный перец, ялтинский лук — по вкусу;
- —Мякоть арбуза — 800 граммов;
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”День арбуза
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”
День арбуза
Как приготовить
- 1В большой миске смешиваем оливковое масло, апельсиновый сок, винный уксус, соль и черный перец.
- 2Ялтинский лук режем тонкими полукольцами и замачиваем в винном уксусе на 15 минут.
- 3В заправку добавляем рукколу, нарезанную кубиками мякоть арбуза и ялтинский лук. Аккуратно перемешиваем и раскладываем по тарелкам.
- 4Сверху выкладываем козий сыр и слегка измельченные орехи.
Летний гаспачо с арбузом
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”День арбуза
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”
День арбуза
Ингредиенты
- —Арбуз (мякоть без косточек, нарезанная кубиками) — три стакана;
- —Помидоры свежие (очищенные от шкурки и мелко нарезанные) — 1,5 стакана;
- —Огурцы (очищенный от семян и мелкорубленый) — один стакан;
- —Ялтинский лук красный (мелкорубленый) — две столовые ложки;
- —Масло оливковое — две столовые ложки;
- —Красный винный уксус — одна чайная ложка;
- —Свежий сок лайма — две столовые ложки;
- —Укроп свежий (мелкорубленый) — одна столовая ложка
Как приготовить
- 1В чашу блендера или кухонного процессора складываем арбуз, помидоры, огурец, красный лук, налить оливковое масло и винный уксус. Закрываем и делаем пюре.
- 2Вводим в получившуюся массу сок лайма и столовую ложку рубленого укропа, солим и перчим.
- 3Подаем арбузный гаспачо охлажденным в порционных тарелках, украшаем, по желанию, веточками укропа.
Жареный арбуз в кляре
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”День арбуза
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”
День арбуза
Этот десерт необычен, но очень вкусен и свеж. Ароматные арбузные ломтики в румяной "шубке" получаются нежными и сочными.
Ингредиенты
- —Арбуз — 350 граммов;
- —Крахмал кукурузный — 50 граммов;
- —Мука — 60 граммов;
- —Сахар — 50 граммов;
- —Крошка ледяная — 50 граммов;
- —Сахарная пудра, мята, соус карамельный — по вкусу;
- —Яйцо — одна штука;
- —Соль — щепотка
Как приготовить
- 1Нарезаем мякоть арбуза мелкими кусочками и припудриваем их крахмалом. Затем приготовим кляр из крахмала, яйца, сахара, муки, соли и ледяной воды из колотого льда.
- 2Теперь опускаем поочередно каждый кусочек арбуза в кляр и жарим во фритюре до золотистого цвета.
- 3Готовые арбузные "пончики" вынимаем из фритюра, подсушиваем на бумажном полотенце и подаем, посыпав сахарной пудрой.
- 4Украшаем листиками мяты.
- 5По желанию можно полить карамельным соусом или медом.
Торт из арбуза
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”День арбуза
© Фото : предоставлено организаторами Национального конкурса “Вкусы России”
День арбуза
Очень оригинальный и низкокалорийный десерт.
Ингредиенты
- —Арбуз — одна штука;
- —Мед — одна столовая ложка;
- —Миндаль сладкий — один стакан;
- —Фрукты — на вкус, для украшения;
- —Кокосовое молоко — две банки;
- —Ванильная эссенция — 1/2 чайной ложки
Как приготовить
- 1Сначала кокосовое молоко следует на пять часов оставить в холодильнике. За это время жидкость и жир успеют разделится. После этого сливаем молоко, а жир отправляем в миску.
- 2К нему добавляем мед и ванильную эссенцию, затем взбиваем все миксером на высокой скорости до получения "воздушной" массы.
- 3Разогреваем сковороду и высыпаем в нее миндаль, обжариваем его до получения румяности. После сразу пересыпаем в другую емкость.
- 4У арбуза отрезаем низ и верх, так, чтобы с двух сторон были ровные поверхности. Аккуратно счищаем всю кожуру.
- 5Протираем арбуз салфетками. И начинаем все смазывать кремом. Ягода должна покрыться слоем крема в один-два сантиметра.
- 6Посыпаем арбуз миндалем и украшаем фруктами.