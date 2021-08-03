https://ria.ru/20210803/arbuz-1744102050.html

Врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых

Врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых - РИА Новости, 03.08.2021

Врачи назвали суточную норму арбуза для детей и взрослых

Суточная норма арбуза для детей составляет от 80 грамм до 150 грамм мякоти, а для взрослых – 500 грамм, при этом ягоду следует употреблять без смешивания с... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T08:34

2021-08-03T08:34

2021-08-03T08:34

общество

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Суточная норма арбуза для детей составляет от 80 грамм до 150 грамм мякоти, а для взрослых – 500 грамм, при этом ягоду следует употреблять без смешивания с другими продуктами, содержащими углеводы, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.Международный день арбуза отмечается 3 августа."Порция арбуза для малыша 2-3 лет не должна превышать 80-100 грамм мякоти, к 3-6 годам разовую порцию можно увеличить до 150 грамм мякоти", - сказала педиатр Марина Лерман.Она подчеркнула, что арбуз не рекомендуется детям до двух лет, поскольку он может спровоцировать пищевую аллергию.В свою очередь, врач-терапевт Елена Тихомирова назвала суточную норму арбуза для взрослых. Так, рекомендуется съедать не более 500 грамм арбуза в день, но при условии, если одновременно не употребляются другие углеводы. При этом врач отметила, что есть арбузы можно в любое время суток, но не перед сном.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/arbuz-1743313309.html

https://rsport.ria.ru/20210729/dynya-1743354146.html

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общество