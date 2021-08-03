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Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале Netflix "Анна К"

Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале Netflix "Анна К" - РИА Новости, 03.08.2021

Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале Netflix "Анна К"

Актер Роман Васильев сыграет Алексея Вронского в первом российском сериале по заказу американского стримингового сервиса Netflix "Анна К", сообщили в... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:31

2021-08-03T18:31

2021-08-03T18:31

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Роман Васильев сыграет Алексея Вронского в первом российском сериале по заказу американского стримингового сервиса Netflix "Анна К", сообщили в Twitter-аккаунте Netflix Russia.Для 26-летнего актера — выпускника Школы-студии МХАТ роль Вронского станет самой крупной в карьере. До того Васильев снялся в нескольких фильмах и сериалах, среди которых "Девочки не сдаются" и "Лучше, чем люди". Ранее сообщалось, что "Анна К" станет новой интерпретацией романа Льва Толстого. Действие будет происходить в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, начинает роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи.Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова. Вместе с ней в проекте также задействованы Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие. Режиссеры сериала — Валерий Федорович и Евгений Никишов.

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