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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210803/annakarenina-1744190353.html
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале Netflix "Анна К"
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале Netflix "Анна К" - РИА Новости, 03.08.2021
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале Netflix "Анна К"
Актер Роман Васильев сыграет Алексея Вронского в первом российском сериале по заказу американского стримингового сервиса Netflix "Анна К", сообщили в... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:31
2021-08-03T18:31
культура
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кино и сериалы
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федор бондарчук
светлана ходченкова
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Роман Васильев сыграет Алексея Вронского в первом российском сериале по заказу американского стримингового сервиса Netflix "Анна К", сообщили в Twitter-аккаунте Netflix Russia.Для 26-летнего актера — выпускника Школы-студии МХАТ роль Вронского станет самой крупной в карьере. До того Васильев снялся в нескольких фильмах и сериалах, среди которых "Девочки не сдаются" и "Лучше, чем люди". Ранее сообщалось, что "Анна К" станет новой интерпретацией романа Льва Толстого. Действие будет происходить в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, начинает роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи.Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова. Вместе с ней в проекте также задействованы Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие. Режиссеры сериала — Валерий Федорович и Евгений Никишов.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, санкт-петербург, федор бондарчук, светлана ходченкова, гоша куценко, россия, лев толстой (писатель), звезды, знаменитости
18:31 03.08.2021
 

Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале Netflix "Анна К"

© Фото : Netflix Russia/TwitterАктер Роман Васильев
Актер Роман Васильев - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : Netflix Russia/Twitter
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Актер Роман Васильев сыграет Алексея Вронского в первом российском сериале по заказу американского стримингового сервиса Netflix "Анна К", сообщили в Twitter-аккаунте Netflix Russia.
"Внимание всем, кто раскладывал карты таро и гадал, кто будет Вронским. Смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. Уже ушли гуглить?" — говорится в тексте публикации.
Для 26-летнего актера — выпускника Школы-студии МХАТ роль Вронского станет самой крупной в карьере. До того Васильев снялся в нескольких фильмах и сериалах, среди которых "Девочки не сдаются" и "Лучше, чем люди".
Ранее сообщалось, что "Анна К" станет новой интерпретацией романа Льва Толстого. Действие будет происходить в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, начинает роман с Алексеем Вронским, наследником алюминиевой империи.
Главную роль в сериале исполнит Светлана Ходченкова. Вместе с ней в проекте также задействованы Федор Бондарчук, Юля Александрова, Гоша Куценко, Юра Борисов и другие.
Режиссеры сериала — Валерий Федорович и Евгений Никишов.
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КультураNetflixНовости культурыКино и сериалыСанкт-ПетербургФедор БондарчукСветлана ХодченковаГоша КуценкоРоссияЛев Толстой (писатель)звездыЗнаменитости
 
 
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