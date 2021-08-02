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Zoom заплатит штраф за нарушение конфиденциальности в США, сообщили СМИ

Zoom заплатит штраф за нарушение конфиденциальности в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2021

Zoom заплатит штраф за нарушение конфиденциальности в США, сообщили СМИ

Компания Zoom Video Communications, создавшая платформу Zoom, выплатит 85 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска о нарушении... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:39

2021-08-02T10:39

2021-08-02T11:00

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Компания Zoom Video Communications, создавшая платформу Zoom, выплатит 85 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска о нарушении конфиденциальности пользователей в США, сообщает газета New York Times.Как сообщается, иск был подан весной прошлого года. По словам пользователей, Zoom передавал их личные данные другим интернет-сервисами, таким как Facebook, Google и LinkedIn, а также допускал случаи так называемого "зумбомбинга", когда злоумышленники "захватывали" чужие видеоконференции и выводили на экран материалы оскорбительного и порнографического характера.Компания также согласилась проводить для сотрудников обучение в сфере обеспечения конфиденциальности и обработки данных пользователей. "Обеспечение безопасности и конфиденциальности наших пользователей - приоритетные задачи для Zoom", - говорится в заявлении компании, которое приводит газета.В соответствии с условиями урегулирования, которое еще должно быть одобрено федеральным судьей, подписчики Zoom могут получить возврат в размере 15% от своей основной подписки или компенсацию в размере $25 - в зависимости от того, какая сумма будет больше.

https://ria.ru/20210408/zoom-1727336117.html

https://ria.ru/20210427/zoom-1730142262.html

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в мире, технологии, сша, google, facebook