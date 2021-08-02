https://ria.ru/20210802/zhara-1743916623.html

Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре

Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре - РИА Новости, 02.08.2021

Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре

Аномально жаркая погода до 40 градусов прогнозируется на юге Центральной России, жара до 42 градусов будет в Ростовской и Астраханской областях, сообщил РИА... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T03:12

2021-08-02T03:12

2021-08-02T07:43

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738814647_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_d222d56c523932f3c1e972d5922ff857.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Аномально жаркая погода до 40 градусов прогнозируется на юге Центральной России, жара до 42 градусов будет в Ростовской и Астраханской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил ученый, в Южном федеральном округе сильная жара и она будет в течение всех рабочих дней."В Ростовской области и Астраханской до 42 градусов, в Краснодарском крае - до 40 градусов, на Черноморском побережье температура будет сглаживаться влиянием моря - будет 28-30 градусов", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.Он добавил, что к концу недели жара дойдет до нижней Волги и юга Урала. Температура будет около 35 градусов.

https://ria.ru/20210802/pogoda-1743914199.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия