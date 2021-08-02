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Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре - РИА Новости, 02.08.2021
Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
Аномально жаркая погода до 40 градусов прогнозируется на юге Центральной России, жара до 42 градусов будет в Ростовской и Астраханской областях, сообщил РИА... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T03:12
2021-08-02T03:12
2021-08-02T07:43
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Аномально жаркая погода до 40 градусов прогнозируется на юге Центральной России, жара до 42 градусов будет в Ростовской и Астраханской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил ученый, в Южном федеральном округе сильная жара и она будет в течение всех рабочих дней."В Ростовской области и Астраханской до 42 градусов, в Краснодарском крае - до 40 градусов, на Черноморском побережье температура будет сглаживаться влиянием моря - будет 28-30 градусов", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.Он добавил, что к концу недели жара дойдет до нижней Волги и юга Урала. Температура будет около 35 градусов.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
03:12 02.08.2021 (обновлено: 07:43 02.08.2021)
Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре на следующей неделе