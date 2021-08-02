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В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии - РИА Новости, 02.08.2021
В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
Из-за системного кризиса в сфере энергетики Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок российской электроэнергии, такое мнение в эфире телеканала... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T06:46
2021-08-02T12:10
в мире
украина
белоруссия
верховная рада украины
михаил волынец
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Из-за системного кризиса в сфере энергетики Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок российской электроэнергии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец."Мы входим в системный кризис энергетики и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно", — заявил Волынец.По его словам, запасы угля у тепловых электростанций в стране составляют примерно 800 тысяч тонн, в то время как потребность в объемах — три миллиона тонн.Как утверждает парламентарий, запасы не пополняются якобы из-за снятия в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии. "Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки", — указал он.Кроме того, одной из причин кризиса в отрасли стали действия украинских спекулянтов, которые в летний период нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии, добавил Волынец.Ранее депутат рассказал, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, а страна может оказаться на пороге веерных отключений.В феврале этого года Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. В январе прошлого года Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России.
https://ria.ru/20210512/kollaps-1732006379.html
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в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины, михаил волынец, россия
06:46 02.08.2021 (обновлено: 12:10 02.08.2021)
 
В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии

Депутат Рады Волынец заявил о зависимости Украины от электроэнергии из России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Из-за системного кризиса в сфере энергетики Украина в ближайшем будущем будет зависеть от поставок российской электроэнергии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
"Мы входим в системный кризис энергетики и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно", — заявил Волынец.
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По его словам, запасы угля у тепловых электростанций в стране составляют примерно 800 тысяч тонн, в то время как потребность в объемах — три миллиона тонн.
Как утверждает парламентарий, запасы не пополняются якобы из-за снятия в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии. "Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки", — указал он.
Кроме того, одной из причин кризиса в отрасли стали действия украинских спекулянтов, которые в летний период нанесли миллиардные убытки местным производителям электроэнергии, добавил Волынец.
Ранее депутат рассказал, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, а страна может оказаться на пороге веерных отключений.
В феврале этого года Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. В январе прошлого года Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России.
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