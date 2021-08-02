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На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
На подстанции во Владивостоке произошел взрыв - РИА Новости, 02.08.2021
На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
Трансформатор подстанции "Мингородок" взорвался во Владивостоке, пожар локализован, сообщил журналистам представитель мэрии. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:32
2021-08-02T15:55
происшествия
владивосток
дальневосточная распределительная сетевая компания
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Трансформатор подстанции "Мингородок" взорвался во Владивостоке, пожар локализован, сообщил журналистам представитель мэрии."Взорвался трансформатор, пожар локализован. На месте работают специалисты ДРСК", - сказали в управлении по вопросам ТЭК администрации города.Трансформатор принадлежит подстанции "Мингородок" Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО "ДРСК"). Как уточнили РИА Новости в муниципалитете, происшествие произошло в 20.50 (13.50 мск)."Специалисты ДРСК делают все возможное для подключения абонентов", - добавили в мэрии.О количестве оставшихся без света домов во Владивостоке не сообщается.Как позже уточнили в мэрии, пожар был ликвидирован в 22.34 (15.34 мск), восстановительные работы продолжаются."В 20.49 (13.49 мск) на подстанции "Мингородок" зафиксировано повреждение ввода трансформатора. Электроснабжение ограничено у части потребителей в районе Луговой и Баляева. В настоящее время энергетики Приморских электрических сетей производят перевод нагрузки на второй трансформатор. В течение получаса электроснабжение всех потребителей будет восстановлено", - сообщила журналистам пресс-служба ДРСК.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/rostov-1743663391.html
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происшествия, владивосток, дальневосточная распределительная сетевая компания
15:32 02.08.2021 (обновлено: 15:55 02.08.2021)
 
На подстанции во Владивостоке произошел взрыв

На подстанции во Владивостоке взорвался трансформатор

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Трансформатор подстанции "Мингородок" взорвался во Владивостоке, пожар локализован, сообщил журналистам представитель мэрии.
"Взорвался трансформатор, пожар локализован. На месте работают специалисты ДРСК", - сказали в управлении по вопросам ТЭК администрации города.
Пожарная машина недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 17:02В России
Семь человек пострадали при взрыве на химкомбинате Ростовской области
Трансформатор принадлежит подстанции "Мингородок" Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО "ДРСК"). Как уточнили РИА Новости в муниципалитете, происшествие произошло в 20.50 (13.50 мск).
"Специалисты ДРСК делают все возможное для подключения абонентов", - добавили в мэрии.
О количестве оставшихся без света домов во Владивостоке не сообщается.
Как позже уточнили в мэрии, пожар был ликвидирован в 22.34 (15.34 мск), восстановительные работы продолжаются.
"В 20.49 (13.49 мск) на подстанции "Мингородок" зафиксировано повреждение ввода трансформатора. Электроснабжение ограничено у части потребителей в районе Луговой и Баляева. В настоящее время энергетики Приморских электрических сетей производят перевод нагрузки на второй трансформатор. В течение получаса электроснабжение всех потребителей будет восстановлено", - сообщила журналистам пресс-служба ДРСК.
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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Опубликовано видео с места взрыва на химкомбинате в Ростовской области
 
ПроисшествияВладивостокДальневосточная распределительная сетевая компания
 
 
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