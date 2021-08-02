https://ria.ru/20210802/vzryv-1744019260.html

На подстанции во Владивостоке произошел взрыв

На подстанции во Владивостоке произошел взрыв - РИА Новости, 02.08.2021

На подстанции во Владивостоке произошел взрыв

Трансформатор подстанции "Мингородок" взорвался во Владивостоке, пожар локализован, сообщил журналистам представитель мэрии. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:32

2021-08-02T15:32

2021-08-02T15:55

происшествия

владивосток

дальневосточная распределительная сетевая компания

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Трансформатор подстанции "Мингородок" взорвался во Владивостоке, пожар локализован, сообщил журналистам представитель мэрии."Взорвался трансформатор, пожар локализован. На месте работают специалисты ДРСК", - сказали в управлении по вопросам ТЭК администрации города.Трансформатор принадлежит подстанции "Мингородок" Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО "ДРСК"). Как уточнили РИА Новости в муниципалитете, происшествие произошло в 20.50 (13.50 мск)."Специалисты ДРСК делают все возможное для подключения абонентов", - добавили в мэрии.О количестве оставшихся без света домов во Владивостоке не сообщается.Как позже уточнили в мэрии, пожар был ликвидирован в 22.34 (15.34 мск), восстановительные работы продолжаются."В 20.49 (13.49 мск) на подстанции "Мингородок" зафиксировано повреждение ввода трансформатора. Электроснабжение ограничено у части потребителей в районе Луговой и Баляева. В настоящее время энергетики Приморских электрических сетей производят перевод нагрузки на второй трансформатор. В течение получаса электроснабжение всех потребителей будет восстановлено", - сообщила журналистам пресс-служба ДРСК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/rostov-1743663391.html

https://ria.ru/20210730/pozhar-1743648958.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владивосток, дальневосточная распределительная сетевая компания