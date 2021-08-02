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Единовременные выплаты для школьников получили 17,4 миллиона детей
Единовременные выплаты для школьников получили 17,4 миллиона детей - РИА Новости, 02.08.2021
Единовременные выплаты для школьников получили 17,4 миллиона детей
Досрочное перечисление единовременной выплаты в десять тысяч рублей на детей школьного возраста началось 2 августа, средства уже получили родители 17,4 миллиона РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T21:49
2021-08-02T23:29
общество
владимир путин
антон котяков
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Досрочное перечисление единовременной выплаты в десять тысяч рублей на детей школьного возраста началось 2 августа, средства уже получили родители 17,4 миллиона детей, заявил журналистам глава Минтруда России Антон Котяков."Прием заявлений и их обработка продолжается", — добавил министр.Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако Владимир Путин поручил начать выплаты досрочно со 2 августа — чтобы была возможность подготовиться к учебному году. Котяков отметил, что ведомство технически готово к такой работе, и пообещал, что в понедельник деньги выплатят на 17 миллионов детей.Как напомнил глава Минтруда, заявление можно направить до 1 ноября 2021 года.Единовременная выплата по десять тысяч рублей осуществляется раз в год. Ее получает один из родителей, опекунов, усыновителей или попечителей на каждого ребенка от шести до 18 лет (если детям исполнилось шесть лет не позднее 1 сентября 2021 года). Выплата также положена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей или законных представителей.
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общество, владимир путин, антон котяков, россия
21:49 02.08.2021 (обновлено: 23:29 02.08.2021)
 
Единовременные выплаты для школьников получили 17,4 миллиона детей

Минтруд: единовременные выплаты к школе получили родители 17,4 миллиона детей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Досрочное перечисление единовременной выплаты в десять тысяч рублей на детей школьного возраста началось 2 августа, средства уже получили родители 17,4 миллиона детей, заявил журналистам глава Минтруда России Антон Котяков.
"Прием заявлений и их обработка продолжается", — добавил министр.
Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако Владимир Путин поручил начать выплаты досрочно со 2 августа — чтобы была возможность подготовиться к учебному году. Котяков отметил, что ведомство технически готово к такой работе, и пообещал, что в понедельник деньги выплатят на 17 миллионов детей.
Как напомнил глава Минтруда, заявление можно направить до 1 ноября 2021 года.
Единовременная выплата по десять тысяч рублей осуществляется раз в год. Ее получает один из родителей, опекунов, усыновителей или попечителей на каждого ребенка от шести до 18 лет (если детям исполнилось шесть лет не позднее 1 сентября 2021 года). Выплата также положена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей или законных представителей.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 09:04
Минтруд рассказал о ситуации с выплатами беременным и одиноким родителям
 
ОбществоВладимир ПутинАнтон КотяковРоссия
 
 
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