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ПФР начал выплачивать по десять тысяч рублей семьям со школьниками

ПФР начал выплачивать по десять тысяч рублей семьям со школьниками - РИА Новости, 02.08.2021

ПФР начал выплачивать по десять тысяч рублей семьям со школьниками

Пенсионный фонд России начал перечислять деньги семьям с детьми школьного возраста. Они получат по десять тысяч рублей на каждого ребенка. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:37

2021-08-02T14:37

2021-08-02T14:37

общество

владимир путин

антон котяков

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Пенсионный фонд России начал перечислять деньги семьям с детьми школьного возраста. Они получат по десять тысяч рублей на каждого ребенка.По словам главы Минтруда Антона Котякова, в понедельник выделят средства на 17 миллионов детей.Ранее планировалось, что выплаты будут поступать с 16 августа, но президент России Владимир Путин поручил начать переводить деньги досрочно.Получить выплаты могут семьи с детьми от шести до 18 лет, при этом шесть лет должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Они также предназначены семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам. При этом родители шести- и 17-летних детей получат деньги вне зависимости от того, ходят они в школу или нет. Выплаты могут перечисляться на карту любой платежной системы.

https://ria.ru/20210729/vyplaty-1743397503.html

https://ria.ru/20210721/deti-1742264281.html

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2021

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общество, владимир путин, антон котяков, россия