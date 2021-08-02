https://ria.ru/20210802/vyplaty-1743932075.html

Минтруд рассказал о ситуации с выплатами беременным и одиноким родителям

Минтруд рассказал о ситуации с выплатами беременным и одиноким родителям - РИА Новости, 02.08.2021

Минтруд рассказал о ситуации с выплатами беременным и одиноким родителям

Примерно 2 миллиона заявлений поступило на получение выплат беременными женщинами и одинокими родителями, сообщила заместитель министра труда и социальной... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T09:04

2021-08-02T09:04

2021-08-02T09:04

общество

единая россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

ольга баталина

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Примерно 2 миллиона заявлений поступило на получение выплат беременными женщинами и одинокими родителями, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.Ранее сообщалось, что с 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Правительство направит на выплаты свыше 46,6 миллиарда рублей."На получение новой социальной меры поддержки в Пенсионный фонд подали заявки 304 тысячи малообеспеченных беременных женщин. Заявлений от одиноких малообеспеченных родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, - почти 1,6 млн", - сказала Баталина, слова которой приводит пресс-служба партии "Единая Россия".Баталина подчеркнула, что подать документы можно на портале госуслуг и офлайн - в отделениях Пенсионного фонда.

https://ria.ru/20210802/vyplaty-1743912030.html

https://ria.ru/20210801/dengi-1743871152.html

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общество, единая россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина, россия