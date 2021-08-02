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Родители школьников начнут получать выплаты в десять тысяч рублей

Родители школьников начнут получать выплаты в десять тысяч рублей - РИА Новости, 02.08.2021

Родители школьников начнут получать выплаты в десять тысяч рублей

Выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста к 1 сентября начнут перечислять в России в понедельник, 2 августа. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T00:11

2021-08-02T00:11

2021-08-02T00:11

общество

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста к 1 сентября начнут перечислять в России в понедельник, 2 августа.Ранее предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако президент РФ Владимир Путин поручил начать выплаты досрочно, со 2 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство технически готово к такой работе, и пообещал, что в понедельник деньги будут выплачены на 17 миллионов детей.Претендовать на выплату могут семьи с детьми от шести до 18 лет, при этом шесть лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет - не раньше даты выхода указа. А также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам.Что касается шести- и 17-летних детей, то пособие полагается им вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в шесть лет еще не ходит в школу - семья получит деньги, как и семья 17-летнего подростка, который школу уже закончил и поступил в колледж или университет.Получить выплату можно только безналично, на карту любой платежной системы.

https://ria.ru/20210729/vyplaty-1743397503.html

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