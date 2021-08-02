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ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД - РИА Новости, 02.08.2021
ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Зеленая альтернатива", следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:17
2021-08-02T15:30
политика
госдума рф
цик рф
виктория дайнеко
выборы в государственную думу
россия
партия "зеленая альтернатива"
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Зеленая альтернатива", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Зеленая альтернатива" в количестве 214 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в понедельник.Из списка исключены два кандидата в связи с тем, что они не указали сведения об имевшейся или имеющейся судимости.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Зеленой альтернативы" и список кандидатов по одномандатным округам.Федеральный список на выборах в Госдуму "Зеленой альтернативы" возглавили три девушки: певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева. Также в федеральный список вошли депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин и доктор экономических наук Александр Долгушин."Сегодня мы сделали огромный шаг к тому, чтобы в высшем законодательном органе нашей страны появилась партия, задачей которой является защита экологических интересов, гармоничного сосуществования человека и окружающей среды, здорового образа жизни, гуманного отношения к животным и разумного потребления ресурсов. Мы, "Зелёная альтернатива", самая молодая партия, средний возраст нашего кандидата 34 года, и мы считаем себя партией будущего", - сказала на заседании ЦИК Дайнеко.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210730/golosovanie-1743617846.html
https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html
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политика, госдума рф, цик рф, виктория дайнеко, выборы в государственную думу, россия, партия "зеленая альтернатива"
15:17 02.08.2021 (обновлено: 15:30 02.08.2021)
 
ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД

ЦИК зарегистрировал федеральный список партии "Зеленая альтернатива" из 214 человек на выборы в ГД

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова и певица Виктория Дайнеко, возглавившая общефедеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива"
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и певица Виктория Дайнеко, возглавившая общефедеральную часть списка партии Зеленая альтернатива - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Зеленая альтернатива", следует из постановления ЦИК.
"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Зеленая альтернатива" в количестве 214 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в понедельник.
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Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.
Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Зеленой альтернативы" и список кандидатов по одномандатным округам.
Федеральный список на выборах в Госдуму "Зеленой альтернативы" возглавили три девушки: певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева. Также в федеральный список вошли депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин и доктор экономических наук Александр Долгушин.
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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ПолитикаГосдума РФЦИК РФВиктория ДайнекоВыборы в Государственную думуРоссияПартия "Зеленая альтернатива"
 
 
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