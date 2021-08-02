https://ria.ru/20210802/vybory-1744016380.html

ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД

ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД - РИА Новости, 02.08.2021

ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Зеленая альтернатива", следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:17

2021-08-02T15:17

2021-08-02T15:30

политика

госдума рф

цик рф

виктория дайнеко

выборы в государственную думу

россия

партия "зеленая альтернатива"

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией "Зеленая альтернатива", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Зеленая альтернатива" в количестве 214 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в понедельник.Из списка исключены два кандидата в связи с тем, что они не указали сведения об имевшейся или имеющейся судимости.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Зеленой альтернативы" и список кандидатов по одномандатным округам.Федеральный список на выборах в Госдуму "Зеленой альтернативы" возглавили три девушки: певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева. Также в федеральный список вошли депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин и доктор экономических наук Александр Долгушин."Сегодня мы сделали огромный шаг к тому, чтобы в высшем законодательном органе нашей страны появилась партия, задачей которой является защита экологических интересов, гармоничного сосуществования человека и окружающей среды, здорового образа жизни, гуманного отношения к животным и разумного потребления ресурсов. Мы, "Зелёная альтернатива", самая молодая партия, средний возраст нашего кандидата 34 года, и мы считаем себя партией будущего", - сказала на заседании ЦИК Дайнеко.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210730/golosovanie-1743617846.html

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политика, госдума рф, цик рф, виктория дайнеко, выборы в государственную думу, россия, партия "зеленая альтернатива"