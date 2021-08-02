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ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Партии Роста", следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:09
2021-08-02T15:09
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борис титов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Партии Роста", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый "Партии Роста" в количестве 287 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в понедельник.Из списка исключены три кандидата в связи с тем, что один из них не указал сведения об имевшейся судимости, а у двоих отсутствовало пассивное избирательное право в связи с тем в связи с тем, что они были осуждены по тяжким преступлениям и их судимость была снята или погашена до истечения 10 лет со дня погашения судимости.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Партии Роста" и список кандидатов по одномандатным округам. Федеральный список " Партии Роста " возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, борис титов, партия роста, россия
15:09 02.08.2021
 
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" из 287 человек на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди голосуют за кандидатов от Партии Роста на выборы в Госдуму от "Партии роста"
Люди голосуют за кандидатов от Партии Роста на выборы в Госдуму от Партии роста - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Партии Роста", следует из постановления ЦИК.
"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый "Партии Роста" в количестве 287 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в понедельник.
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Из списка исключены три кандидата в связи с тем, что один из них не указал сведения об имевшейся судимости, а у двоих отсутствовало пассивное избирательное право в связи с тем в связи с тем, что они были осуждены по тяжким преступлениям и их судимость была снята или погашена до истечения 10 лет со дня погашения судимости.
Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.
Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов "Партии Роста" и список кандидатов по одномандатным округам. Федеральный список " Партии Роста " возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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