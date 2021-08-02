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ВЦИОМ: политическая активность в России достигла 17-летнего минимума
ВЦИОМ: политическая активность в России достигла 17-летнего минимума - РИА Новости, 02.08.2021
ВЦИОМ: политическая активность в России достигла 17-летнего минимума
Число россиян, участвующих в выборах, снизилось до минимума за 17 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:59
2021-08-02T08:59
2021-08-02T12:52
политика
госдума рф
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число россиян, участвующих в выборах, снизилось до минимума за 17 лет, пишет РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних жителей страны. Согласно его результатам, только 22 процента респондентов заявили, что ходили голосовать на выборы. Причем в 2004 году этот показатель составлял 55 процентов, а впоследствии постоянно снижался.Кроме того, сократилось число проводящих избирательные кампании (с восьми процентов в 2004 году до шести в нынешнем), а также участвующих в пикетах и митингах (с пяти до трех процентов).Большинство респондентов (28 процентов) объяснили свою аполитичность нехваткой свободного времени. Каждый пятый отметил, что политика — дело исключительно для профессионалов, а 19 процентов не видят смысла участвовать в выборах из-за высокого доверия главе государства. Еще 16 процентов участников исследования убеждены, что их политическая активность ни на что не повлияет.В свою очередь, 45 процентов россиян заявили, что вообще не принимают участие в общественной жизни. В 2004 году этот показатель составлял 32 процента, однако максимум зафиксировали в 2011 году — 61 процент.В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму и других уровней. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210730/golosovanie-1743617846.html
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политика, госдума рф, вциом, россия
08:59 02.08.2021 (обновлено: 12:52 02.08.2021)
ВЦИОМ: политическая активность в России достигла 17-летнего минимума
ВЦИОМ: политическая активность в России снизилась до минимума за 17 лет
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Число россиян, участвующих в выборах, снизилось до минимума за 17 лет, пишет РБК
со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.
В опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних жителей страны. Согласно его результатам, только 22 процента респондентов заявили, что ходили голосовать на выборы. Причем в 2004 году этот показатель составлял 55 процентов, а впоследствии постоянно снижался.
Кроме того, сократилось число проводящих избирательные кампании (с восьми процентов в 2004 году до шести в нынешнем), а также участвующих в пикетах и митингах (с пяти до трех процентов).
Большинство респондентов (28 процентов) объяснили свою аполитичность нехваткой свободного времени. Каждый пятый отметил, что политика — дело исключительно для профессионалов, а 19 процентов не видят смысла участвовать в выборах из-за высокого доверия главе государства. Еще 16 процентов участников исследования убеждены, что их политическая активность ни на что не повлияет.
В свою очередь, 45 процентов россиян заявили, что вообще не принимают участие в общественной жизни. В 2004 году этот показатель составлял 32 процента, однако максимум зафиксировали в 2011 году — 61 процент.
В сентябре в России
пройдут выборы в Госдуму
и других уровней. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.