https://ria.ru/20210802/vybory-1743915099.html

Трамп заявил о новых доказательствах "нарушений" на президентских выборах

Трамп заявил о новых доказательствах "нарушений" на президентских выборах - РИА Новости, 02.08.2021

Трамп заявил о новых доказательствах "нарушений" на президентских выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени появятся новые доказательства нарушений, якобы имевших место на президентских выборов 2020 года. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T01:45

2021-08-02T01:45

2021-08-02T02:10

выборы президента сша — 2020

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739793731_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_79f5fa0fb6877166ed3ef4f05d80ed19.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени появятся новые доказательства нарушений, якобы имевших место на президентских выборов 2020 года.При этом он обвинил СМИ, которые якобы связаны с "радикальными левыми демократами" в сокрытии "реальных фактов", а также в том, что они не позволяют увидеть и прочитать, "что произошло на самом деле".Ранее Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США представил доклад, содержащий свидетельства того, что Трамп оказывал давление на министерство юстиции с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года. В подтверждение данного вывода комитет обнародовал рукописные записи, сделанные 27 декабря 2020 года бывшим и.о. заместителя генпрокурора США Ричардом Донохью. Бывший глава государства впоследствии отверг выводы конгресса США.На президентских выборах в ноябре 2020 года победил Джо Байден. Трамп подал более 50 исков в суды по всей стране, оспаривая их результаты, но ни один суд его утверждения о подтасовках не подтвердил.Конгресс утвердил итоги выборов, а Трампу вынесли импичмент в палате представителей за предполагаемое подстрекательство толпы его сторонников, которая ворвалась в Капитолий США. Столкновения привели к гибели нескольких человек.

https://ria.ru/20210801/vybory-1743867715.html

https://ria.ru/20210713/bayden-1741165299.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп