01:45 02.08.2021 (обновлено: 02:10 02.08.2021)
Трамп заявил о новых доказательствах "нарушений" на президентских выборах
Трамп заявил, что вскоре появятся новые доказательства "нарушений" на президентских выборах в США
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени появятся новые доказательства нарушений, якобы имевших место на президентских выборов 2020 года.
"Есть значительные и безоговорочные доказательства того, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений на таком уровне, которого наша страна никогда раньше не видела. Многое из этого уже хорошо известно, и гораздо больше появится в ближайшем будущем", - говорится в заявлении Трампа.
При этом он обвинил СМИ, которые якобы связаны с "радикальными левыми демократами" в сокрытии "реальных фактов", а также в том, что они не позволяют увидеть и прочитать, "что произошло на самом деле".
Ранее Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США представил доклад, содержащий свидетельства того, что Трамп оказывал давление на министерство юстиции с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года. В подтверждение данного вывода комитет обнародовал рукописные записи, сделанные 27 декабря 2020 года бывшим и.о. заместителя генпрокурора США Ричардом Донохью. Бывший глава государства впоследствии отверг выводы конгресса США.
На президентских выборах в ноябре 2020 года победил Джо Байден. Трамп подал более 50 исков в суды по всей стране, оспаривая их результаты, но ни один суд его утверждения о подтасовках не подтвердил.
Конгресс утвердил итоги выборов, а Трампу вынесли импичмент в палате представителей за предполагаемое подстрекательство толпы его сторонников, которая ворвалась в Капитолий США. Столкновения привели к гибели нескольких человек.
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