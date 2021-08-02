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Володин поздравил военных с Днем ВДВ
Володин поздравил военных с Днем ВДВ - РИА Новости, 02.08.2021
Володин поздравил военных с Днем ВДВ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и пожелал им здоровья и профессиональных успехов. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:45
2021-08-02T10:02
безопасность
вячеслав володин
госдума рф
воздушно-десантные войска россии
день воздушно-десантных войск россии
россия
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и пожелал им здоровья и профессиональных успехов.Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации"."Поздравляю личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Солдаты и офицеры "крылатой пехоты" надежно защищают национальные интересы России и безопасность наших граждан. Всегда готовы к решению самых сложных задач. В десантных войсках служат сильные и мужественные люди, верные присяге и воинскому долгу. Десантники бережно хранят и приумножают славные традиции ВДВ", - написано в поздравлении, размещенном на сайте Госдумы."Желаю успехов в службе, здоровья и всего наилучшего", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210731/voyska-1743747374.html
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безопасность, вячеслав володин, госдума рф, воздушно-десантные войска россии, день воздушно-десантных войск россии, россия
09:45 02.08.2021 (обновлено: 10:02 02.08.2021)
 
Володин поздравил военных с Днем ВДВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и пожелал им здоровья и профессиональных успехов.
Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
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31 июля, 11:32
В Подмосковье в преддверии Дня ВДВ прошел военно-спортивный праздник
"Поздравляю личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Солдаты и офицеры "крылатой пехоты" надежно защищают национальные интересы России и безопасность наших граждан. Всегда готовы к решению самых сложных задач. В десантных войсках служат сильные и мужественные люди, верные присяге и воинскому долгу. Десантники бережно хранят и приумножают славные традиции ВДВ", - написано в поздравлении, размещенном на сайте Госдумы.
"Желаю успехов в службе, здоровья и всего наилучшего", - добавляется в сообщении.
Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Михайловской набережной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
00:40
День Воздушно-десантных войск в России
 
БезопасностьВячеслав ВолодинГосдума РФВоздушно-десантные войска РоссииДень Воздушно-десантных войск РоссииРоссия
 
 
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