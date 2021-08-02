https://ria.ru/20210802/volodin-1743936546.html

Володин поздравил военных с Днем ВДВ

Володин поздравил военных с Днем ВДВ - РИА Новости, 02.08.2021

Володин поздравил военных с Днем ВДВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и пожелал им здоровья и профессиональных успехов. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T09:45

2021-08-02T09:45

2021-08-02T10:02

безопасность

вячеслав володин

госдума рф

воздушно-десантные войска россии

день воздушно-десантных войск россии

россия

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и пожелал им здоровья и профессиональных успехов.Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации"."Поздравляю личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Солдаты и офицеры "крылатой пехоты" надежно защищают национальные интересы России и безопасность наших граждан. Всегда готовы к решению самых сложных задач. В десантных войсках служат сильные и мужественные люди, верные присяге и воинскому долгу. Десантники бережно хранят и приумножают славные традиции ВДВ", - написано в поздравлении, размещенном на сайте Госдумы."Желаю успехов в службе, здоровья и всего наилучшего", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210731/voyska-1743747374.html

https://ria.ru/20210802/voyska-1743590821.html

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