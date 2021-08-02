https://ria.ru/20210802/volodin-1743936546.html
Володин поздравил военных с Днем ВДВ
Володин поздравил военных с Днем ВДВ - РИА Новости, 02.08.2021
Володин поздравил военных с Днем ВДВ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и пожелал им здоровья и профессиональных успехов. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:45
2021-08-02T09:45
2021-08-02T10:02
безопасность
вячеслав володин
госдума рф
воздушно-десантные войска россии
день воздушно-десантных войск россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731555870_0:12:2561:1452_1920x0_80_0_0_687d20886d01e9f769ba90ecf6194039.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ и пожелал им здоровья и профессиональных успехов.Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации"."Поздравляю личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Солдаты и офицеры "крылатой пехоты" надежно защищают национальные интересы России и безопасность наших граждан. Всегда готовы к решению самых сложных задач. В десантных войсках служат сильные и мужественные люди, верные присяге и воинскому долгу. Десантники бережно хранят и приумножают славные традиции ВДВ", - написано в поздравлении, размещенном на сайте Госдумы."Желаю успехов в службе, здоровья и всего наилучшего", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210731/voyska-1743747374.html
https://ria.ru/20210802/voyska-1743590821.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731555870_116:0:2388:1704_1920x0_80_0_0_2d566bd9286f3beef1e030009db35b00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вячеслав володин, госдума рф, воздушно-десантные войска россии, день воздушно-десантных войск россии, россия
09:45 02.08.2021 (обновлено: 10:02 02.08.2021)
Володин поздравил военных с Днем ВДВ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск