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Нарышкин ответил на слова европейских лидеров о "российском вмешательстве"
Нарышкин ответил на слова европейских лидеров о "российском вмешательстве" - РИА Новости, 02.08.2021
Нарышкин ответил на слова европейских лидеров о "российском вмешательстве"
Разведывательные службы ведущих европейских государств доносят до политического руководителей своих стран достоверную информацию о ситуации в мире, но те... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:39
2021-08-02T14:39
в мире
италия
франция
сергей нарышкин
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Разведывательные службы ведущих европейских государств доносят до политического руководителей своих стран достоверную информацию о ситуации в мире, но те продолжают заявлять о якобы вмешательстве России в дела других стран исходя из политической конъюнктуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.В интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" Нарышкин рассказал, что у СВР выстроено "очень неплохое взаимодействие" с разведывательными службами ведущих европейских стран – Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Австрии.На вопрос, зачем тогда их политическое руководство зачастую "несет откровенную чушь", говоря о вмешательстве России, и говорят ли тамошние разведчики: "Ну, старик, не обижайся, ты же понимаешь", Нарышкин ответил, что "именно почти так и говорят". "Вы как в воду смотрите", - сказал директор СВР.Москва ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20210728/vmeshatelstvo-1743222029.html
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в мире, италия, франция, сергей нарышкин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей лавров, россия
14:39 02.08.2021
 
Нарышкин ответил на слова европейских лидеров о "российском вмешательстве"

Глава СВР Нарышкин: главы стран Европы говорят про "вмешательство России" вопреки данным их разведок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Разведывательные службы ведущих европейских государств доносят до политического руководителей своих стран достоверную информацию о ситуации в мире, но те продолжают заявлять о якобы вмешательстве России в дела других стран исходя из политической конъюнктуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" Нарышкин рассказал, что у СВР выстроено "очень неплохое взаимодействие" с разведывательными службами ведущих европейских стран – Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Австрии.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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На вопрос, зачем тогда их политическое руководство зачастую "несет откровенную чушь", говоря о вмешательстве России, и говорят ли тамошние разведчики: "Ну, старик, не обижайся, ты же понимаешь", Нарышкин ответил, что "именно почти так и говорят". "Вы как в воду смотрите", - сказал директор СВР.
Москва ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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В миреИталияФранцияСергей НарышкинДмитрий ПесковСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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