https://ria.ru/20210802/viza-1744082131.html

В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть страну

В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть страну - РИА Новости, 02.08.2021

В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть страну

Российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы - каждый такой запрос будет... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T22:42

2021-08-02T22:42

2021-08-02T22:51

в мире

сша

анатолий антонов

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы - каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке, сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Трехгодичный срок действия виз для россиян. В этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, мы ожидаем, что эти лица покинут страну или обратятся за продлением", - сказал Прайс на брифинге для прессы.Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. "Я так понимаю, что он сделал эти заявления в интервью СМИ, но он охарактеризовал ситуацию неточно, неправильно", - заявил Прайс.Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/uvolnenie-1743711476.html

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в мире, сша, анатолий антонов, нед прайс