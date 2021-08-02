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В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть страну
В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть страну - РИА Новости, 02.08.2021
В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть страну
Российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы - каждый такой запрос будет... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T22:42
2021-08-02T22:51
в мире
сша
анатолий антонов
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы - каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке, сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Трехгодичный срок действия виз для россиян. В этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, мы ожидаем, что эти лица покинут страну или обратятся за продлением", - сказал Прайс на брифинге для прессы.Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. "Я так понимаю, что он сделал эти заявления в интервью СМИ, но он охарактеризовал ситуацию неточно, неправильно", - заявил Прайс.Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.
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в мире, сша, анатолий антонов, нед прайс
22:42 02.08.2021 (обновлено: 22:51 02.08.2021)
 
В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть страну

Представитель Госдепа США Прайс объяснил требование к 24 российским дипломатам покинуть страну

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Российские дипломаты, которые три года проработали в США, должны либо покинуть страну, либо обратиться за продлением визы - каждый такой запрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке, сказал журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Трехгодичный срок действия виз для россиян. В этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, мы ожидаем, что эти лица покинут страну или обратятся за продлением", - сказал Прайс на брифинге для прессы.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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Госдеп сократит более 180 сотрудников американских дипмиссий в России
Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.
Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. "Я так понимаю, что он сделал эти заявления в интервью СМИ, но он охарактеризовал ситуацию неточно, неправильно", - заявил Прайс.
Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.
 
В миреСШААнатолий АнтоновНед Прайс
 
 
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