https://ria.ru/20210802/video-1744061017.html
Полиция в Томске проверяет видео, где связанных девушек хлещут крапивой
Полиция в Томске проверяет видео, где связанных девушек хлещут крапивой - РИА Новости, 02.08.2021
Полиция в Томске проверяет видео, где связанных девушек хлещут крапивой
Полиция в Томске организовала проверку после появления видеоролика, на котором двух связанных девушек некие мужчины хлещут крапивой, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:11
2021-08-02T19:11
2021-08-02T19:11
происшествия
томск
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НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Полиция в Томске организовала проверку после появления видеоролика, на котором двух связанных девушек некие мужчины хлещут крапивой, сообщает УМВД по региону.Ранее в соцсетях и СМИ появились видеоролики, на которых неизвестные мужчины хлещут двух связанных девушек крапивой, спустив с них штаны. Инцидент якобы произошел в частном дворе в Томске."По размещенной в сети интернет видеозаписи сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - информирует томское УМВД.
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происшествия, томск
Полиция в Томске проверяет видео, где связанных девушек хлещут крапивой
Полиция в Томске проверяет видео, где связанных девушек хлещут крапивой