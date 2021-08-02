https://ria.ru/20210802/video-1744061017.html

Полиция в Томске проверяет видео, где связанных девушек хлещут крапивой

Полиция в Томске проверяет видео, где связанных девушек хлещут крапивой - РИА Новости, 02.08.2021

Полиция в Томске проверяет видео, где связанных девушек хлещут крапивой

Полиция в Томске организовала проверку после появления видеоролика, на котором двух связанных девушек некие мужчины хлещут крапивой, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:11

2021-08-02T19:11

2021-08-02T19:11

происшествия

томск

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НОВОСИБИРСК, 2 авг – РИА Новости. Полиция в Томске организовала проверку после появления видеоролика, на котором двух связанных девушек некие мужчины хлещут крапивой, сообщает УМВД по региону.Ранее в соцсетях и СМИ появились видеоролики, на которых неизвестные мужчины хлещут двух связанных девушек крапивой, спустив с них штаны. Инцидент якобы произошел в частном дворе в Томске."По размещенной в сети интернет видеозаписи сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - информирует томское УМВД.

https://ria.ru/20210802/video-1744060703.html

томск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, томск