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В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета - РИА Новости, 02.08.2021
В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
Четыре человека скончались в результате крушения частного вертолета в отдаленной части на севере американского штата Калифорния, сообщает телеканал CBS13 со... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T04:47
2021-08-02T04:47
в мире
калифорния
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре человека скончались в результате крушения частного вертолета в отдаленной части на севере американского штата Калифорния, сообщает телеканал CBS13 со ссылкой на власти.Офис шерифа округа Колуза заявил, что вертолет упал днем в воскресенье по местному времени. Сотрудник экстренной службы обнаружил четыре тела на месте крушения, тогда же была констатирована их смерть.В управлении шерифа также отметили, что расследованием происшествия занимается Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Авиарегулятор заявил телеканалу Fox 40, что разбился вертолет модели Robinson R66.
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в мире, калифорния
04:47 02.08.2021
 
В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета

В Калифорнии четыре человека погибли при крушении частного вертолета

CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре человека скончались в результате крушения частного вертолета в отдаленной части на севере американского штата Калифорния, сообщает телеканал CBS13 со ссылкой на власти.
Офис шерифа округа Колуза заявил, что вертолет упал днем в воскресенье по местному времени. Сотрудник экстренной службы обнаружил четыре тела на месте крушения, тогда же была констатирована их смерть.
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СМИ: в Ираке разбился вертолет, пять человек погибли
В управлении шерифа также отметили, что расследованием происшествия занимается Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Авиарегулятор заявил телеканалу Fox 40, что разбился вертолет модели Robinson R66.
 
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