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Туризм
https://ria.ru/20210802/vengriya-1743974863.html
Начался прием документов на туристические визы в Венгрию
Начался прием документов на туристические визы в Венгрию - РИА Новости, 02.08.2021
Начался прием документов на туристические визы в Венгрию
Визовые центры Венгрии в России начинают прием документов на туристические визы. Об этом сообщает пресс-служба VFS Global. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:49
2021-08-02T15:53
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Визовые центры Венгрии в России начинают прием документов на туристические визы. Об этом сообщает пресс-служба VFS Global.С 2 августа 2021 года россияне могут обратиться в любое из 17 отделений по всей России. Помимо обычных в таких случаях документов, понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 (подходят российские препараты), который можно получить на портале государственных услуг.Переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев обязаны предоставить подтверждение своего статуса. Дети в возрасте до 18 лет могут въезжать в Венгрию без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации или в сопровождении тех, у кого есть последний.В визовых центрах всем заявителям, которые приходят по записи, измеряют температуру. Сообщается, что сотрудники соблюдают профилактические нормы безопасности.
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венгрия, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19, виза, шенгенская виза, будапешт
15:49 02.08.2021 (обновлено: 15:53 02.08.2021)
 

Начался прием документов на туристические визы в Венгрию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывеска объединенного визового центра в Москве
Вывеска объединенного визового центра в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Визовые центры Венгрии в России начинают прием документов на туристические визы. Об этом сообщает пресс-служба VFS Global.
С 2 августа 2021 года россияне могут обратиться в любое из 17 отделений по всей России. Помимо обычных в таких случаях документов, понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 (подходят российские препараты), который можно получить на портале государственных услуг.
Переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев обязаны предоставить подтверждение своего статуса. Дети в возрасте до 18 лет могут въезжать в Венгрию без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации или в сопровождении тех, у кого есть последний.
В визовых центрах всем заявителям, которые приходят по записи, измеряют температуру. Сообщается, что сотрудники соблюдают профилактические нормы безопасности.
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