https://ria.ru/20210802/vengriya-1743974863.html

Начался прием документов на туристические визы в Венгрию

Начался прием документов на туристические визы в Венгрию - РИА Новости, 02.08.2021

Начался прием документов на туристические визы в Венгрию

Визовые центры Венгрии в России начинают прием документов на туристические визы. Об этом сообщает пресс-служба VFS Global. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:49

2021-08-02T15:49

2021-08-02T15:53

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Визовые центры Венгрии в России начинают прием документов на туристические визы. Об этом сообщает пресс-служба VFS Global.С 2 августа 2021 года россияне могут обратиться в любое из 17 отделений по всей России. Помимо обычных в таких случаях документов, понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 (подходят российские препараты), который можно получить на портале государственных услуг.Переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев обязаны предоставить подтверждение своего статуса. Дети в возрасте до 18 лет могут въезжать в Венгрию без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации или в сопровождении тех, у кого есть последний.В визовых центрах всем заявителям, которые приходят по записи, измеряют температуру. Сообщается, что сотрудники соблюдают профилактические нормы безопасности.

https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html

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