https://ria.ru/20210802/vdv-1744014769.html

Люди особой закалки: в России отмечают День ВДВ

Люди особой закалки: в России отмечают День ВДВ - РИА Новости, 02.08.2021

Люди особой закалки: в России отмечают День ВДВ

Второго августа принимают поздравления российские десантники, которые находятся на боевом посту даже в мирное время и всегда первыми оказываются в самых опасных РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:45

2021-08-02T16:45

2021-08-02T16:50

фото

армия

день воздушно-десантных войск россии

россия

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Второго августа принимают поздравления российские десантники, которые находятся на боевом посту даже в мирное время и всегда первыми оказываются в самых опасных местах. Кадры празднования Дня ВДВ — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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