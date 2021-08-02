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Люди особой закалки: в России отмечают День ВДВ
Люди особой закалки: в России отмечают День ВДВ - РИА Новости, 02.08.2021
Люди особой закалки: в России отмечают День ВДВ
Второго августа принимают поздравления российские десантники, которые находятся на боевом посту даже в мирное время и всегда первыми оказываются в самых опасных РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:45
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фото
армия
день воздушно-десантных войск россии
россия
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Второго августа принимают поздравления российские десантники, которые находятся на боевом посту даже в мирное время и всегда первыми оказываются в самых опасных местах. Кадры празднования Дня ВДВ — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, армия, день воздушно-десантных войск россии, россия
16:45 02.08.2021 (обновлено: 16:50 02.08.2021)
 

Люди особой закалки: в России отмечают День ВДВ

Читать ria.ru в
Второго августа принимают поздравления российские десантники, которые находятся на боевом посту даже в мирное время и всегда первыми оказываются в самых опасных местах. Кадры празднования Дня ВДВ — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На вопрос, когда в России празднуют День ВДВ, могут ответить даже те, кто далек от армии.

Мужчина с ребенком на праздновании Дня ВДВ в Москве
1 из 14

На вопрос, когда в России празднуют День ВДВ, могут ответить даже те, кто далек от армии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Голубые береты" всегда отмечают свой праздник второго августа с душой и размахом.

Мужчины во время празднования Дня ВДВ в Москве
2 из 14

"Голубые береты" всегда отмечают свой праздник второго августа с душой и размахом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

День десантника официально закреплен в государственном календаре. Как праздничный день он учрежден указом президента в 2006 году.

Мужчина во время празднования Дня ВДВ на Красной площади в Москве
3 из 14

День десантника официально закреплен в государственном календаре. Как праздничный день он учрежден указом президента в 2006 году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Празднуют в этот день не только бойцы воздушно-десантных войск, но и ветераны "крылатой пехоты", и курсанты.

На праздновании Дня ВДВ в Москве
4 из 14

Празднуют в этот день не только бойцы воздушно-десантных войск, но и ветераны "крылатой пехоты", и курсанты.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

С Днем ВДВ поздравляют преподавателей профильных учебных заведений и семьи тех, кто служил и служит в "крылатых войсках".

Мужчина во время празднования Дня ВДВ на Красной площади в Москве
5 из 14

С Днем ВДВ поздравляют преподавателей профильных учебных заведений и семьи тех, кто служил и служит в "крылатых войсках".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Во многих городах устраивают показательные выступления воинов-десантников, народные гулянья и концерты.

Десантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
6 из 14

Во многих городах устраивают показательные выступления воинов-десантников, народные гулянья и концерты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Десантники знают цену боевому братству и свято чтят один из главных ритуалов: второго августа они отдают дань памяти ветеранам ВДВ и погибшим сослуживцам.

Возложение цветов к Вечному огню на Марсовом поле на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в Санкт-Петербурге
7 из 14

Десантники знают цену боевому братству и свято чтят один из главных ритуалов: второго августа они отдают дань памяти ветеранам ВДВ и погибшим сослуживцам.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Даже те, кто уже давно ушел в запас, надевают в праздник тельняшки и голубые береты.

Празднование Дня Воздушно-десантных войск на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
8 из 14

Даже те, кто уже давно ушел в запас, надевают в праздник тельняшки и голубые береты.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Встретиться второго августа с боевыми товарищами — незыблемая традиция.

Десантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в Екатеринбурге
9 из 14

Встретиться второго августа с боевыми товарищами — незыблемая традиция.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с праздником.

Возложение цветов к мемориалу воинам-интернационалистам Черный тюльпан на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на площади Советской Армии в Екатеринбурге
10 из 14

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с праздником.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

"В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью", — говорится в поздравлении.

Ветераны-десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Поклонной горе в Красноярске
11 из 14

"В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью", — говорится в поздравлении.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

В самых сложных ситуациях десантники проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине, отметил президент.

Десантник на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на Поклонной горе в Красноярске
12 из 14

В самых сложных ситуациях десантники проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине, отметил президент.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Нынешнее поколение солдат и офицеров гордится историей ВДВ и с уважением относится к ветеранам, подчеркнул глава государства.

Ветераны-десантники на торжественной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу воинам-интернационалистам в День Воздушно-десантных войск России на Поклонной горе в Красноярске
13 из 14

Нынешнее поколение солдат и офицеров гордится историей ВДВ и с уважением относится к ветеранам, подчеркнул глава государства.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Возложение цветов к мемориалу воинам-интернационалистам "Черный тюльпан" на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге.

Возложение цветов к мемориалу воинам-интернационалистам Черный тюльпан на праздновании Дня Воздушно-десантных войск на площади Советской Армии в Екатеринбурге
14 из 14

Возложение цветов к мемориалу воинам-интернационалистам "Черный тюльпан" на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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