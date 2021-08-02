Люди особой закалки: в России отмечают День ВДВ
На вопрос, когда в России празднуют День ВДВ, могут ответить даже те, кто далек от армии.
На вопрос, когда в России празднуют День ВДВ, могут ответить даже те, кто далек от армии.
"Голубые береты" всегда отмечают свой праздник второго августа с душой и размахом.
"Голубые береты" всегда отмечают свой праздник второго августа с душой и размахом.
День десантника официально закреплен в государственном календаре. Как праздничный день он учрежден указом президента в 2006 году.
День десантника официально закреплен в государственном календаре. Как праздничный день он учрежден указом президента в 2006 году.
Празднуют в этот день не только бойцы воздушно-десантных войск, но и ветераны "крылатой пехоты", и курсанты.
Празднуют в этот день не только бойцы воздушно-десантных войск, но и ветераны "крылатой пехоты", и курсанты.
С Днем ВДВ поздравляют преподавателей профильных учебных заведений и семьи тех, кто служил и служит в "крылатых войсках".
С Днем ВДВ поздравляют преподавателей профильных учебных заведений и семьи тех, кто служил и служит в "крылатых войсках".
Во многих городах устраивают показательные выступления воинов-десантников, народные гулянья и концерты.
Во многих городах устраивают показательные выступления воинов-десантников, народные гулянья и концерты.
Десантники знают цену боевому братству и свято чтят один из главных ритуалов: второго августа они отдают дань памяти ветеранам ВДВ и погибшим сослуживцам.
Десантники знают цену боевому братству и свято чтят один из главных ритуалов: второго августа они отдают дань памяти ветеранам ВДВ и погибшим сослуживцам.
Даже те, кто уже давно ушел в запас, надевают в праздник тельняшки и голубые береты.
Даже те, кто уже давно ушел в запас, надевают в праздник тельняшки и голубые береты.
Встретиться второго августа с боевыми товарищами — незыблемая традиция.
Встретиться второго августа с боевыми товарищами — незыблемая традиция.
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с праздником.
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с праздником.
"В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью", — говорится в поздравлении.
"В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью", — говорится в поздравлении.
В самых сложных ситуациях десантники проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине, отметил президент.
В самых сложных ситуациях десантники проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине, отметил президент.
Нынешнее поколение солдат и офицеров гордится историей ВДВ и с уважением относится к ветеранам, подчеркнул глава государства.
Нынешнее поколение солдат и офицеров гордится историей ВДВ и с уважением относится к ветеранам, подчеркнул глава государства.
Возложение цветов к мемориалу воинам-интернационалистам "Черный тюльпан" на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге.
Возложение цветов к мемориалу воинам-интернационалистам "Черный тюльпан" на праздновании Дня ВДВ в Екатеринбурге.